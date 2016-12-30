Рождество Христово: сельские традиции

Рождество — один из самых светлых и любимых в народе праздников. С Рождества начинается год, и наши предки верили, что от того, как человек проведёт рождественские праздничные дни, зависит удача целого года. Мы и сегодня невольно верим в эти приметы и стараемся проводить праздники весело и в кругу семьи. И взрослым, и детям интересно и полезно будет узнать о том, как в давние времена отмечали Рождество жители Тульской губернии, как ходили колядовать, пели песни, рядились, как встречали праздник, чем угощались, какие были приметы и поверья на эти дни. И какой же праздник был важнее для жителей тульской деревни XIX — н. XX вв. — Рождество или Новый год?

Стоимость участия — 100 руб.