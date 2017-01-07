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В Тульском Успенском соборе прошла Рождественская служба
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульском Успенском соборе прошла Рождественская служба

Праздничное богослужение совершил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. Фоторепортаж Myslo.

В ночь с 6 на 7 января 2017 года во всех храмах, церквях и приходах Тульской области прошли Рождественские богослужения. Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил праздничное богослужение в Успенском кафедральном соборе Тулы.

Сотни православных туляков собрались в Успенском соборе Тулы на ночную литургию. Среди них были председатель правительства, заместитель губернатора Юрий Андрианов, министр культуры Татьяна Рыбкина, депутат Тульской областной Думы Юлия Марьясова  и другие.

 

Рождество Христово — один из важнейших праздников в христианстве. Отмечается в день, традиционно принимаемый за день рождения Иисуса Христа.

Вместе с Русской Православной Церковью праздник Рождества Христова по новому стилю (в ночь на 7 января) встречают еще три поместные церкви (Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные), а также афонские монастыри (в Греции), католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.

Римско-католическая церковь отмечает рождение Христа по старому стилю, 25 декабря. Кстати, о том, как тульские католики встретили Рождество 25 декабря 2016 года, смотрите в фоторепортаже Myslo.

 

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Рождественская служба 7 января 2017 года, Фото: 44
Рождественская служба 7 января 2017 года, Фото: 45
Рождественская служба 7 января 2017 года, Фото: 46
Рождественская служба 7 января 2017 года, Фото: 47
Рождественская служба 7 января 2017 года, Фото: 48
Рождественская служба 7 января 2017 года, Фото: 49
Рождественская служба 7 января 2017 года, Фото: 50
Рождественская служба 7 января 2017 года, Фото: 51
Рождественская служба 7 января 2017 года, Фото: 52
Рождественская служба 7 января 2017 года, Фото: 53
Рождественская служба 7 января 2017 года, Фото: 54
Рождественская служба 7 января 2017 года, Фото: 55
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Рождественская служба 7 января 2017 года, Фото: 58
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