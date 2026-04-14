Обсессия

Страна:
США
 
Премьера:
21.05.2026
 
Режиссер:
Карри Баркер
  
Актеры:
Майкл Джонстон, Инде Наварретт, Купер Томлинсон, Меган Лоулесс, Энди Рихтер, Хейли Фицджералд, Дарин Тундер, Хлоя Брин, Энтони Павоне, Джастис
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
100 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Безнадежный романтик Беар давно и безответно влюблен в красавицу Ники. Однажды в магазине эзотерики он находит странную безделушку — волшебную палочку. Если ее сломать, исполнится твое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. И вот чудо — девушка и правда в него влюбляется. Однако его счастью быстро приходит конец. Парень замечает, что Ники буквально им одержима, а ее знаки внимания становятся все более пугающими. Оказывается, желание парня исполнилось, но совсем не так, как он мечтал.

