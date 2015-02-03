Волшебная тайна зимнего леса
Очаровательная, милая новогодняя сказка М. Супонина — несомненный лидер нынешней театральной зимы в Тульском кукольном. Специально приглашённый украинский режиссёр Сергей Брижань и наш художник Надежда Ванина создали изумительно красивый спектакль, который зарядит всех прекрасным настроением в дни любимых детских праздников. А разве могут праздники обойтись без волшебства?
Это история о маленьком медвежонке, который никогда не видел снега. Но этой зимой он решил не ложиться в спячку, потому что захотел узнать, что такое настоящая зима и настоящий Новый год. Вместе с зайчиком медвежонок слепил снеговика, который рассказал им тайну разноцветных волшебных снежинок, готовых исполнить любые желания обитателей нарядного леса. Но не всякая тайна попадает в руки… нет, в лапки тех, кому предназначена, пока бегает по лесу хитрющая вредная Лиса.
Как справиться с жадной злюкой? Как сделать так, чтобы всё-таки засверкала на лесной опушке счастливыми праздничными огоньками красавица ёлка? Приходите в наш белый лес, и, заворожённые чудесным снегопадом, вы узнаете все его добрые тайны.
Действующие лица и исполнители:
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Медвежонок — Сергей Буряков, З. А.
Р. Ф. ОлегСпиренков
- Снеговик, Ёжик — Андрей Абрамов, Алексей Лаврухин
- Бегемот — Ринад Кондаев, Алексей Лаврухин
- Зайчик, Белочка — Лидия Балабаева, Любовь Пахомова
- Лиса — Татьяна Кондаева, Екатерина Прокопьева
Автор пьесы — М. Супонин («Три снежинки: голубая, золотая, серебристая»)
Режиссёр-постановщик — Брижань Сергей Николаевич (заслуженный деятель искусств Украины)
Художник-постановщик, сценография, куклы — Надежда Ванина
Музыка композиторов-классиков