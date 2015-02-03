Волшебная тайна зимнего леса

Очаровательная, милая новогодняя сказка М. Супонина — несомненный лидер нынешней театральной зимы в Тульском кукольном. Специально приглашённый украинский режиссёр Сергей Брижань и наш художник Надежда Ванина создали изумительно красивый спектакль, который зарядит всех прекрасным настроением в дни любимых детских праздников. А разве могут праздники обойтись без волшебства?

Это история о маленьком медвежонке, который никогда не видел снега. Но этой зимой он решил не ложиться в спячку, потому что захотел узнать, что такое настоящая зима и настоящий Новый год. Вместе с зайчиком медвежонок слепил снеговика, который рассказал им тайну разноцветных волшебных снежинок, готовых исполнить любые желания обитателей нарядного леса. Но не всякая тайна попадает в руки… нет, в лапки тех, кому предназначена, пока бегает по лесу хитрющая вредная Лиса.

Как справиться с жадной злюкой? Как сделать так, чтобы всё-таки засверкала на лесной опушке счастливыми праздничными огоньками красавица ёлка? Приходите в наш белый лес, и, заворожённые чудесным снегопадом, вы узнаете все его добрые тайны.

Действующие лица и исполнители:

Медвежонок — Сергей Буряков, З. А. Р. Ф. Олег Спиренков

Спиренков Снеговик, Ёжик — Андрей Абрамов, Алексей Лаврухин

Бегемот — Ринад Кондаев, Алексей Лаврухин

Зайчик, Белочка — Лидия Балабаева, Любовь Пахомова

Лиса — Татьяна Кондаева, Екатерина Прокопьева

Автор пьесы — М. Супонин («Три снежинки: голубая, золотая, серебристая»)

Режиссёр-постановщик — Брижань Сергей Николаевич (заслуженный деятель искусств Украины)

Художник-постановщик, сценография, куклы — Надежда Ванина

Музыка композиторов-классиков