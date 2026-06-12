Лето — это маленькая жизнь! И пролетает она со скоростью света. Как в Тульской области провести это время активно? Где тулякам оторваться по-настоящему и получить дозу адреналина?

Полетать на самолете или вертолете

Аэродром в Большом Грызлово

Всего в часе езды от Тулы (66 км) вы можете покататься с компанией «Полетпилот» на самолетах разных моделей на одном из лучших аэродромов в Московской области Большое Грызлово. За такими впечатлениями можно и съездить!







Здесь есть услуга «Улётный день», когда вы пробуете все и сразу: прыгаете с парашютом, летаете на спортивном самолете и катаетесь на мегаскоростном мотоцикле. Стоят такие впечатления 45 000 рублей.



Отдельно прыжок с парашютом от «Полетпилота» обойдется в 30 000 рублей. В стоимость включен инструктаж, экипировка и сам прыжок с высоты 4000 км, а еще фото на память. Цена полета на самолете — от 60 тысяч рублей за 20 минут.







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Центр активного отдыха «Экстрим 71»

Ребята предлагают прыжки с парашютом, полеты на самолетах, воздушных шарах и парапланах. Есть возможность полетать в Туле и Калуге. Некоторые полеты проходят в Московской области. Самые отчаянные могут заказать и прыжок с высоты на веревке.







Прыжок с парашютом с инструктором стоит 22 000 рублей. В услугу входит работа инструктора, экипировка и фото на память.







Помимо экстрима в воздухе, здесь есть и более приземленные развлечения: квадроциклы, багги и вездеходы.



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На квадроцикле

В Кондуках можно прокатиться по пересеченной местности на мощном скоростном квадроцикле. Группу сопроводит опытный инструктор на отдельном квадрике. Обещают, что вы не только прокатитесь с ветерком, но также полюбуетесь пейзажами и узнаете секреты этого места. Здоровый всплеск адреналина вам обеспечен!

Стоит поездка от 2500 (за 30 минут) до 7500 рублей (за 1,5 часа).







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На каяке

Лето — самое время попробовать водные виды спорта, например каякинг. Каяк — маленькая одноместная лодка, на которой можно отправиться в сплав по самой бурной реке.



Первым в поисковом запросе нам попался тульский клуб каякеров — объединение команды единомышленников, увлеченных водным экстримом. Опытные инструкторы набирают в команду новичков и тренируют их сначала на гладкой воде для оттачивания навыков.







Управление каяком требует физической выносливости и силы, но освоить этот вид спорта можно в любом возрасте, если вы ведете активный образ жизни.



Вступить в клуб можно бесплатно.

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Сплав на байдарках

Отправьтесь в незабываемое путешествие по красивейшим рекам Тульской области с опытным гидом! Компания youtravel.me предлагает множество вариантов сплавов на байдарках даже для тех, кто не имеет большого опыта. Специальных навыков не требуется, но необходимо иметь хорошую физическую форму.







На маршруте предполагается смена локаций и пешие вылазки в инфраструктурно развитых местах — так сплав сочетается с пешим походом.



Двухдневный сплав обойдется в 9000 рублей. В стоимость включена аренда снаряжения (байдарки, весла, жилеты), горячее питание, работа инструктора и палатки.



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Вейксерфинг

Вейксёрфинг — это вид спорта, в котором райдер едет на серфборде по волне, создаваемой катером. Ловить волны можно бесконечно, пока не надоест.





Покататься на серфборде вы можете в Советске с ребятами из WAKELEADER за профессиональным катером-буксировщиком. Тренеры ставят на борд даже малышей.

Клуб находится в комплексе «Сканди».



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Вейк-парк в Туле

Мечтали ловить волну на доске в океане, но не можете себе этого позволить? На пруду в Обидимо есть парк для вейкбординга.

Спортсмена на доске пристегивают к тросу с лебедкой, а отталкивается в воде он не от волны, а от пластиковых сооружений.







Инструкторы обучают всех желающих с нуля. Вейк-парк работает с 12.00 до 20.00. Также здесь есть прокат сапов.



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Дайвинг-центр «ОКеан»

Пуститься изучать глубины можно с тульским дайвинг-центром, где новичков учат погружаться с нуля.





Здесь работают инструкторы мирового уровня. Занятия проходят в бассейне «Лига чемпионов» в Левобережном, а потом ребята выезжают на открытую воду — изучать тульские карьеры и реки.



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Скалодром «Восход»



В спортивном боулдеринговом зале высота стен — до 5 м, угол нависания — до 70 градусов. Любой желающий может прийти и попробовать себя в скалолазании. Заниматься можно как в группе, так и индивидуально. А еще можно попробовать свои силы самостоятельно.







Каждая трасса — это короткая головоломка, которую нужно разгадать с помощью своего тела. Это идеальный формат для старта: нестрашно, интересно и очень увлекательно.



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Пешие походы

Оказывается, в нашем городе инициативные туристы совершенно бесплатно организуют походы выходного дня. Присоединиться к «походникам» может любой желающий.







Каждый поход — это новый интересный маршрут. Ребята изучают природу Тульской области, посещают достопримечательности: крепости, церкви, заброшенные усадьбы. Формат походов гибридный: частично маршрут преодолевают пешком, частично — проплывают по озерам и рекам.



Записаться на походы можно здесь. Кстати, отправиться в ближайший поход можно уже в эту пятницу.

В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» в Тульской области реализуются проекты по созданию модульных гостиниц, развитию туристической инфраструктуры, доступной среды и автотуризма. Развивается событийный туризм: в регионе проводятся фестивали и камерные события в малых городах. В 2026 году стартовал проект «Марафон без выходных „Тульский размах“», который объединяет муниципальные образования региона и включает фестивали, концерты, гастрофестивали, ночные экскурсии и лекции.