Звери и птицы зимой

Звери и птицы — обитатели тульских лесов и полей подготовились к зиме. Одни укрылись и залегли в спячку, другие сделали запасы, бодрствуют и активно ищут корм, третьи еще в теплое время откочевали на юг. В экспозиции краеведческого музея можно увидеть, как выглядят многие из участников этих событий. И специально на этой экскурсии будут показаны некоторые, хранящиеся в запасниках музея, чучела животных в зимнем наряде. С помощью мультимедийных средств участники экскурсии смогут посмотреть яркие фотографии тульской зимней природы и услышать голоса остающихся на зимовку птиц. Сюрпризом для гостей станет возможность сделать оригинальное селфи, «примерив» рога лося, косули и благородного оленя.

Стоимость участия — 150 руб.