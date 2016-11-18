Кто приходит в новый год
Спектакль Д. Ляпина, Я. Прилепской. Новогодняя сказка в двух действиях. Весёлая интермедия у новогодней ёлки.
Режиссер-постановщик — Владимир Шинкарев
Художник-постановщик, балетмейстер — Денис Ляпин
Постановщик сценических боёв — Максим Авдеев
Помощник режиссёра — Надежда Хазова
«Кто приходит в Новый Год?
Кто подарки принесёт?
Кто же это, вот вопрос!
Ну, конечно…»
Не спешите с ответом. Лучше скажите, а вы хорошо себя вели? Ведь Дедушка Мороз приходит только к послушным детям. Но кто же тогда приходит ко всем остальным?..
Узнаете, когда посмотрите Новогоднее Похищение «Кто приходит в Новый Год?». Смотрите спектакль и ведите себя хорошо!
Перед спектаклем всех ребят и их родителей ждет веселая интермедия у новогодней елки, встреча с дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами.
- Магика, колдунья — Анастасия Щеглова, Нина Задоян
- Волколак — Артем Васюков, Евгений Кашин
- Найдёныш — Евгений Застражников, Артем Козенков
- Дед Мразь — Денис Ляпин, Алексей Чуков
- Шуршик — Максим Авдеев, Денис Казаков
- Эдельвейс — Юлия Лупандина, Ассоль Лучихина
- Баба Жара — Ярославна Прилепская, Елена Смолина
- Дед Мороз — Игорь Берзон, Виталий Прилепский
- Снегурочка — Екатерина Честина, Татьяна Шевцова
- Дендера — Екатерина Евдокимова, Дарья Замуруева
- Древарий — Андрей Верещагин, Даниил Талолин
- Мрачные Стражники — Екатерина Евдокимова, Виктория Олейникова, Мария Гарбуз, Варвара Шестова
- Сердитые птички — Тамара Лучихина, Вера Москалёва, Виктория Олейникова, Дарья Замуруева, Полина Свиридова, Даниил Талолин
- Снежный Голлем — Евгений Кудрявцев, Полина Свиридова