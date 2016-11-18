Спектакль Д. Ляпина, Я. Прилепской. Новогодняя сказка в двух действиях. Весёлая интермедия у новогодней ёлки.

Режиссер-постановщик — Владимир Шинкарев

Художник-постановщик, балетмейстер — Денис Ляпин

Постановщик сценических боёв — Максим Авдеев

Помощник режиссёра — Надежда Хазова

«Кто приходит в Новый Год?

Кто подарки принесёт?

Кто же это, вот вопрос!

Ну, конечно…»

Не спешите с ответом. Лучше скажите, а вы хорошо себя вели? Ведь Дедушка Мороз приходит только к послушным детям. Но кто же тогда приходит ко всем остальным?..

Узнаете, когда посмотрите Новогоднее Похищение «Кто приходит в Новый Год?». Смотрите спектакль и ведите себя хорошо!

Перед спектаклем всех ребят и их родителей ждет веселая интермедия у новогодней елки, встреча с дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами.