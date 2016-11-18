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Кто приходит в новый год

Кто приходит в новый год

Спектакль Д. Ляпина, Я. Прилепской. Новогодняя сказка в двух действиях. Весёлая интермедия у новогодней ёлки.

Режиссер-постановщик — Владимир Шинкарев

Художник-постановщик, балетмейстер — Денис Ляпин

Постановщик сценических боёв — Максим Авдеев

Помощник режиссёра — Надежда Хазова

«Кто приходит в Новый Год?
Кто подарки принесёт?
Кто же это, вот вопрос!
Ну, конечно…»

Не спешите с ответом. Лучше скажите, а вы хорошо себя вели? Ведь Дедушка Мороз приходит только к послушным детям. Но кто же тогда приходит ко всем остальным?..

Узнаете, когда посмотрите Новогоднее Похищение «Кто приходит в Новый Год?». Смотрите спектакль и ведите себя хорошо!

Перед спектаклем всех ребят и их родителей ждет веселая интермедия у новогодней елки, встреча с дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами.

  • Магика, колдунья — Анастасия Щеглова, Нина Задоян
  • Волколак — Артем Васюков, Евгений Кашин
  • Найдёныш — Евгений Застражников, Артем Козенков
  • Дед Мразь — Денис Ляпин, Алексей Чуков
  • Шуршик — Максим Авдеев, Денис Казаков
  • Эдельвейс — Юлия Лупандина, Ассоль Лучихина
  • Баба Жара — Ярославна Прилепская, Елена Смолина
  • Дед Мороз — Игорь Берзон, Виталий Прилепский
  • Снегурочка — Екатерина Честина, Татьяна Шевцова
  • Дендера — Екатерина Евдокимова, Дарья Замуруева
  • Древарий — Андрей Верещагин, Даниил Талолин
  • Мрачные Стражники — Екатерина Евдокимова, Виктория Олейникова, Мария Гарбуз, Варвара Шестова
  • Сердитые птички — Тамара Лучихина, Вера Москалёва, Виктория Олейникова, Дарья Замуруева, Полина Свиридова, Даниил Талолин
  • Снежный Голлем — Евгений Кудрявцев, Полина Свиридова
Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
Тульский областной театр юного зрителя
Тула, улица Коминтерна, 2
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