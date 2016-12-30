Першинская псовая охота великого князя Н.Н. Романова
Экскурсия будет посвящена самобытному явлению в русском национальном быту, народной жизни и культуре, существовавшей в 1887 — 1917 гг. в с. Першине Алексинского уезда Тульской губернии, знаменитой комплектной псовой охоте великого князя
Здесь поддерживались славные традиции русской псовой охоты, действовали определённые этические правила поведения охотников, бытовал даже свой охотничий язык с обозначением охотничьих терминов и выражений. Сама организация псовых охот в лесах Тульской и соседних губерний была настолько тщательно продумана и организована, что неслучайно охотники того времени называли Першинскую комплектную псовую охоту Охотничьей Академией.
Стоимость участия — 100 руб.