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Першинская псовая охота великого князя Н.Н. Романова

Першинская псовая охота великого князя Н.Н. Романова

Экскурсия будет посвящена самобытному явлению в русском национальном быту, народной жизни и культуре, существовавшей в 1887 — 1917 гг. в с. Першине Алексинского уезда Тульской губернии, знаменитой комплектной псовой охоте великого князя Н. Н. Романова. Великий князь Н. Н. Романов (двоюродный дядя последнего русского императора Николая II) создал здесь образцовое охотничье хозяйство, ставшее рассадником породного животноводства. Люди, входившие в штат Першинской псовой охоты (78 человек борзятников, выжлятников, объездчиков и другие), обеспечивали здесь выращивание и содержание 365 породистых борзых и гончих собак, 87 лошадей и активно работали по организации псовых охот, при которых сочеталась работа стаи гончих собак с работой конных охотников и борзых собак на выходах зверей из лесных массивов.

Здесь поддерживались славные традиции русской псовой охоты, действовали определённые этические правила поведения охотников, бытовал даже свой охотничий язык с обозначением охотничьих терминов и выражений. Сама организация псовых охот в лесах Тульской и соседних губерний была настолько тщательно продумана и организована, что неслучайно охотники того времени называли Першинскую комплектную псовую охоту Охотничьей Академией.

Стоимость участия — 100 руб.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
Тульский областной краеведческий музей
Тула, улица Советская, 68
5 января 2017, четверг
14:00
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