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Где покататься на коньках, лыжах, тюбинге и сноуборде

Дима и Ирина Милеко и Дмитрий Чернавкин. Фото Алексея Пирязева

Где покататься на коньках, лыжах, тюбинге и сноуборде

В этом году зима радует снегом и морозцем. А значит, самое время вставать на лыжи, коньки и сноуборд. И для здоровья полезно, и главное – весело!

Кто не любит прокатиться с большой горы на тюбинге? А отправиться в заснеженный парк на лыжах? Для многих зимних видов спорта не нужна специальная подготовка. «Слобода» собрала самые популярные места отдыха туляков — выбирайте те, что вам по душе.

ЦПКиО им. П.П. Белоусова

Тула, ул. Первомайская, 13-а.

Режим работы — ежедневно с 10.00 до 21.00, выдача инвентаря производится до 19.45.

Прокат лыж: для взрослых — 150 руб./час, для детей — 120 руб./час. При себе иметь паспорт или залог.

Прокат коньков: для взрослых — 150 руб./час, для детей — 120 руб./час.

Санки и ледянки — 80 руб./час.

Тюбинги — 150 руб./час.

Скандинавские палки — 60 руб./час.

Действуют акции — каждую среду 1 час проката лыж — 100 руб. лей, каждый вторник 1 час проката коньков — 100 руб. лей, каждую пятницу при единовременном прокате двух пар взрослых лыж/коньков третья пара детям бесплатно.

Комсомольский парк

Тула, ул. Октябрьская, 188-а.

Режим работы — ежедневно с 10.00 до 21.00, выдача инвентаря производится до 19.45.

Прокат лыж: для взрослых — 150 руб./час, для детей — 120 руб./час. При себе иметь паспорт или залог.

Прокат коньков: для взрослых — 150 руб./час, для детей — 120 руб./час.

Санки и ледянки — 80 руб./час.

Скандинавские палки - 60 руб./час.

Пролетарский парк

Тула, ул. Кутузова, 131-а.

Режим работы — ежедневно с 10.00 до 21.00.

Прокат лыж: для взрослых — 150 руб./час, для детей — 120 руб./час. При себе иметь паспорт или залог.

Ледянки — 80 руб./час.

Парк активного отдыха «Некрасово»

Тульская область, д. Некрасово, 176-й км трассы М-2.

Прокат горнолыжного комплекта: взрослый — 450 руб./час, детский — 320 руб./час.

Тюбинги — 250 руб./час.

Сноуборд: взрослый — 450 руб./час, детский — 320 руб./час.

Залог за снаряжение — водительское удостоверение, документ, удостоверяющий личность.

Центр активного отдыха «Долина Х»

Тула, Щекинское шоссе, 6.

Ежедневно с 12.00 до 22.00.

Прокат горнолыжного комплекта — 350 руб./час.

Тюбинги — 350 руб./час.

Сноуборд: взрослый — 350 руб./час.

При себе иметь паспорт или залог.

Горнолыжный комплекс «Форино»

Ленинский район, д. Форино.

Ежедневно с 10.00 до 22.00.

Прокат горнолыжного комплекта: от 450 руб./час.

Сноуборд — от 450 руб./час.

Тюбинг — 150−300 руб./час.

При себе иметь документы, удостоверяющие личность.

Горнолыжный комплекс «Малахово»

Ленинский район, д. Малахово.

Режим работы: вторник — пятница с 15.00 до 23.00, суббота, воскресенье — 10.00 до 23.00, понедельник — выходной.

Прокат лыж: взрослый — 250−350 руб./час, детский — 125−175.

Сноуборд: взрослый — 250−350 руб./час, 125−175 руб./час.

Тюбинг — 200−400 руб./час.

При себе иметь документы, удостоверяющие личность.

Доступ на каток — бесплатно.

Ледовый стадион «Заречье»

Тула, ул. М. Горького, д. 14−20.

Режим работы: понедельник — пятница с 18.00 до 22.00, суббота с 12.00 до 22.00, воскресенье с 11.00 до 22.00.

Прокат коньков: взрослые — 150 руб./час, детские — 100 руб./час.

Стоимость катания: дети — 80 руб./час, взрослые — 150 руб./час.

Ледовая арена «Тропик»

Тула, ул. Демьянова, 26-а.

Режим работы: понедельник, среда, четверг с 8.00 до 22.00, вторник с 9.00 до 22.00, суббота, воскресенье с 8.00 до 23.00.

Массовое катание на коньках (до 130 человек): взрослые — 350 руб., дети до 14 лет — 250 руб., для многодетных и инвалидов скидка 50%.

Клубное катание на коньках (до 40 человек): взрослые — 1000 руб., дети от 5 до 12 лет — 500 руб., дети до 5 лет — бесплатно.

Хоккейные площадки

  • Тула, Калужское шоссе, 5, 7. Круглосуточно, бесплатно.
  • Тула, ул. Бондаренко, 23. Круглосуточно, бесплатно.
  • Тула, ул. Пролетарская, 36. Круглосуточно, бесплатно.
  • Тула, между дворами по ул. Новомосковской, 11-а и ул. Кауля, 7 корп. 3. Круглосуточно, бесплатно.
  • Тула, ул. Гоголевская, 94. Круглосуточно, бесплатно.
  • П. Рассвет, 35. Круглосуточно, бесплатно.

Катки

  • П. Плеханово, ул. Заводская, 21. Ежедневно с 10.00 до 21.00, бесплатно.
  • Тула, п. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, 15-а. Ежедневно с 10.00 до 21.00, бесплатно.
  • Тула, ул. Металлургов, 22 (Парковая зона). Ежедневно с 10.00 до 21.00, бесплатно.
  • Тула, ул. Гагарина, 9 (культурно-досуговый комплекс), Ленинский-1. Ежедневно с 10.00 до 21.00, бесплатно.
  • П. Обидимо, Комсомольская пл. Ежедневно с 10.00 до 21.00, бесплатно.
  • С. Хрущево, ул. Совхозная, 1. Ежедневно с 10.00 до 21.00, бесплатно.
  • Пос. Плеханово, ул. Заводская, 21-а, ФОК. Ежедневно с 10.00 до 21.00, бесплатно.
  • Пос. Ленинский, ул. Ленина, 9. Круглосуточно, бесплатно.
  • Пос. Рождественский, ул. Федорова, 9-а. Ежедневно с 10.00 до 21.00, бесплатно.
  • Пос. Петелино, стадион. Ежедневно с 10.00 до 21.00, бесплатно.
  • Территория «Хрущевское», ул. Совхозная, 22. Ежедневно с 10.00 до 21.00, бесплатно.
  • Набережная Упы. Круглосуточно, бесплатно.
  • Тула, двор на пр. Ленина, 67. Круглосуточно, бесплатно.

Сергей Мусаев:

Зимой мы с семьей всегда катаемся на лыжах, коньках и санках. Излюбленных мест для катания у нас нет. Чаще всего встаем на лыжи и коньки где-нибудь недалеко от дачи. Где бы мы ни находились, стараемся выбираться на улицу каждые выходные. Хотелось бы чаще, но, к сожалению, не позволяет занятость.

Маргарита Исайченкова

Катаюсь на коньках уже пять лет. Не скажу, что профессионально стою на льду, но ведь это не главное. Я люблю лед, но какого-то особенно любимого места в Туле нет. Чаще всего бываю на катке в Центральном парке. Там очень красиво, и находится он в самом центре города. В этом году хочу исполнить свою мечту и наконец встать на сноуборд, уже приглядываю подходящее место.

Дмитрий Батищев

Практически все мои друзья катаются на сноуборде, поэтому и я очень быстро освоил этот спорт. Больше всего понравилось в Австрии, Словакии и Сочи. В горах кататься что на лыжах, что на сноуборде — одно удовольствие. А в Туле часто бываю в «Малахово». Там хорошие бугельные подъемники и трассы. Это место нравится мне больше других. В 2012 году я еще был в Форино, а в этом хочу съездить в Некрасово.

Екатерина Лебедева

В последнее время зимняя погода преподносит нам много сюрпризов. Но каждый год, несмотря ни на что, выдается хотя бы несколько по-настоящему снежных и зимних деньков. В такие дни я обожаю гулять по улице, в парке. Всегда получаю заряд бодрости и отличного настроения, когда иду по заснеженным дорожкам. Периодически стараюсь выбираться и на каток. Так здорово прокатиться по льду наперегонки с ветром! И самое замечательное, что зимние развлечения — это радость и для детей, и для взрослых.

Дмитрий Собепанек

Впервые покататься на сноуборде меня позвали друзья. А теперь я встаю на борд и горные лыжи каждую зиму. В Туле выбрал для себя два места — парк активного отдыха «Некрасово» и горнолыжный комплекс «Малахово». И там и там можно отлично отдохнуть большой компанией. В «Малахово» три горки разной сложности, на которых можно кататься на горных лыжах и сноуборде. А в «Некрасово» мы обычно ездим на тюбингах. Без активного отдыха зимой никуда!

 

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Автор: Оксана Косякова, 15 декабря, в 10:10 +2
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