афиша
афиша
Регистрация
Новогоднее путешествие Ардашира

Новогоднее путешествие Ардашира

Развлекательно-познавательная программа «Новогоднее путешествие Ардашира. Как встречают Новый год в разных странах мира». Вместе с персидским путешественником Ардаширом посетители музейного комплекса «Куликово поле» отправятся в странствие по традициям празднования Нового года.

Им предстоит узнать, как зовут Деда Мороза в Сербии и Голландии, Греции, Словении, кто приносит подарки норвежцам, и какие новогодние дары получают дети в этих странах. Они выяснят, откуда пошла традиция отмечать Новый год в ночь на 1 января, и когда он наступает в азиатских странах. Без каких символов Нового года и обязательных элементов торжеств не обойтись в Китае, Вьетнаме, Бразилии? На все эти вопросы ответит мудрый Ардашир, а еще покажет маленьким путешественникам сувениры, которые он привез из разных стран мира. Ребята же, в свою очередь, проведут собственное исследование и помогут герою написать книгу — настоящий научный труд!

Занятия проводятся по предварительной записи.

Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
3 января 2017, вторник
15:00
 В календарь
 В календарь
6 января 2017, пятница
15:00
 В календарь
 В календарь
7 января 2017, суббота
15:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика