Развлекательно-познавательная программа «Новогоднее путешествие Ардашира. Как встречают Новый год в разных странах мира». Вместе с персидским путешественником Ардаширом посетители музейного комплекса «Куликово поле» отправятся в странствие по традициям празднования Нового года.

Им предстоит узнать, как зовут Деда Мороза в Сербии и Голландии, Греции, Словении, кто приносит подарки норвежцам, и какие новогодние дары получают дети в этих странах. Они выяснят, откуда пошла традиция отмечать Новый год в ночь на 1 января, и когда он наступает в азиатских странах. Без каких символов Нового года и обязательных элементов торжеств не обойтись в Китае, Вьетнаме, Бразилии? На все эти вопросы ответит мудрый Ардашир, а еще покажет маленьким путешественникам сувениры, которые он привез из разных стран мира. Ребята же, в свою очередь, проведут собственное исследование и помогут герою написать книгу — настоящий научный труд!

Занятия проводятся по предварительной записи.