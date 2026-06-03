Столб дыма был виден из разных районов города. На место происшествия выехало несколько пожарных расчетов.

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Загорелось здание на второй линии проспекта Ленина — за офисным строением № 102. По словам корреспондента Myslo с места событий, во время пожара раздался хлопок такой силы, что со здания отлетел кусок крыши.

Вскоре огонь добрался до складов с предположительно пневматическими патронами. Слышен треск и шипение. Тушение пожара было остановлено из-за угрозы жизни пожарных. Сотрудников МЧС эвакуировали в безопасное место.

На месте ЧП находится скорая, в которой оказывается помощь мужчине. 

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В настоящий момент на месте выставлено полицейское оцепление, людей из ближайшего здания эвакуировали, автомобили вывели на основную дорогу. На проспекте Ленина из-за этого затруднено движение.

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Из-за того, что тушение пожара остановилось, здание разгорелось с новой силой. 

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