ЧП произошло днем 3 июня в районе «Трёх штыков». По данным Myslo, там находится производство оружия, боеприпасов и средства самообороны «А+А».

Столб дыма был виден из разных районов города. На место происшествия выехало несколько пожарных расчетов.

Загорелось здание на второй линии проспекта Ленина — за офисным строением № 102. По словам корреспондента Myslo с места событий, во время пожара раздался хлопок такой силы, что со здания отлетел кусок крыши.

Вскоре огонь добрался до складов с предположительно пневматическими патронами. Слышен треск и шипение. Тушение пожара было остановлено из-за угрозы жизни пожарных. Сотрудников МЧС эвакуировали в безопасное место.

На месте ЧП находится скорая, в которой оказывается помощь мужчине.

В настоящий момент на месте выставлено полицейское оцепление, людей из ближайшего здания эвакуировали, автомобили вывели на основную дорогу. На проспекте Ленина из-за этого затруднено движение.

Из-за того, что тушение пожара остановилось, здание разгорелось с новой силой.