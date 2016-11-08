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Робокар Шоу

Робокар Шоу

Интерактивный, музыкальный, спектакль с 3D-эффектами, играми и неожиданными трансформациями по мотивам любимого детьми всего мира мультфильма «Робокар Поли».

Неподражаемая команда: спасателей умных, добрых, самых надежных друзей — роботов-трансформеров в действии!

Ваш ребенок мечтает иметь в друзьях робота-трансформера? Робота — который всегда рядом, с которым можно поиграть и весело провести время, который научит правилам дорожного движения и подскажет выход из сложной ситуации? Именно такой друг и учитель всех девчонок и мальчишек — командир группы спасателей робот-трансформер — Робокар Поли!

Где и когда?
Городской концертный зал
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
4 января 2017, среда
12:00
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