Робокар Шоу

Интерактивный, музыкальный, спектакль с 3D-эффектами, играми и неожиданными трансформациями по мотивам любимого детьми всего мира мультфильма «Робокар Поли».

Неподражаемая команда: спасателей умных, добрых, самых надежных друзей — роботов-трансформеров в действии!

Ваш ребенок мечтает иметь в друзьях робота-трансформера? Робота — который всегда рядом, с которым можно поиграть и весело провести время, который научит правилам дорожного движения и подскажет выход из сложной ситуации? Именно такой друг и учитель всех девчонок и мальчишек — командир группы спасателей робот-трансформер — Робокар Поли!