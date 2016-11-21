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Детский рождественский бал

Детский рождественский бал

Каждый из нас хотя бы раз в жизни мечтал оказаться в гостях у Золушки, на чудесном балу. В рождественские праздники Дворянское собрание открывает двери в сказку. Маленьких принцесс и их кавалеров, кроме бальных выходов ждут настоящие чудеса.

Музыкальное путешествие с Вифлеемской Звездой, сладкое угощение, мастер-классы Маэстро бальных танцев и этикета, урок магии и загадочные превращения, встречи с рождественскими ангелами и ожившими ёлочными игрушками, веселые игры с героями любимых сказок. Этот небывалый праздник — как яркий подарок под ветвями рождественской ели!

Даты балов:

  • 7 января, 12.00 — возрастная группа 6−9 лет
  • 7 января, 15.30 — возрастная группа 10−15 лет
  • 8 января, 12:00 - возрастная группа 6−9 лет

В стоимость детского билета входит: участие в балах, театрализованное представление, сладкое угощение, веселые забавы и игры со сказочными героями, мастер-классы для подготовки к балу.

Обязательны мастер-классы для подготовки к балу:

  • 11 декабря в 11.00 — все группы для подготовки к балам 7 января
  • 18 декабря в 11.00 и 5 января 11.00 — мастер-классы для групп 6−9 лет
  • 17 декабря в 15.00 и 4 января в 11.00 — 10−15 лет для подготовки к балу 8 января
  • 18 декабря в 12:30 и 5 января 13:00 — мастер-классы для групп 6−9 лет 6−9 лет

Место проведения мастер-классов — Камерный зал Дворянского собрания

Вход в зал — в сменной обуви или бахилах.

Для детей с минимальным танцевальным уровнем подготовки организованы дополнительные платные мастер-классы по танцам.

  • 24 декабря 18.00 (дети 10−15 лет)
  • 25 декабря 11.00 и 12.30 (дети 6−9 лет)

Консультации и групповые заявки по тел. 8−903−036−42−96

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
Тел.:
7 января 2017, суббота
12:00
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7 января 2017, суббота
15:30
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8 января 2017, воскресенье
12:00
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