Детский рождественский бал
Каждый из нас хотя бы раз в жизни мечтал оказаться в гостях у Золушки, на чудесном балу. В рождественские праздники Дворянское собрание открывает двери в сказку. Маленьких принцесс и их кавалеров, кроме бальных выходов ждут настоящие чудеса.
Музыкальное путешествие с Вифлеемской Звездой, сладкое угощение, мастер-классы Маэстро бальных танцев и этикета, урок магии и загадочные превращения, встречи с рождественскими ангелами и ожившими ёлочными игрушками, веселые игры с героями любимых сказок. Этот небывалый праздник — как яркий подарок под ветвями рождественской ели!
Даты балов:
- 7 января, 12.00 — возрастная группа 6−9 лет
- 7 января, 15.30 — возрастная группа 10−15 лет
- 8 января, 12:00 - возрастная группа 6−9 лет
В стоимость детского билета входит: участие в балах, театрализованное представление, сладкое угощение, веселые забавы и игры со сказочными героями, мастер-классы для подготовки к балу.
Обязательны мастер-классы для подготовки к балу:
- 11 декабря в 11.00 — все группы для подготовки к балам 7 января
- 18 декабря в 11.00 и 5 января 11.00 — мастер-классы для групп 6−9 лет
- 17 декабря в 15.00 и 4 января в 11.00 — 10−15 лет для подготовки к балу 8 января
- 18 декабря в 12:30 и 5 января 13:00 — мастер-классы для групп 6−9 лет 6−9 лет
Место проведения мастер-классов — Камерный зал Дворянского собрания
Вход в зал — в сменной обуви или бахилах.
Для детей с минимальным танцевальным уровнем подготовки организованы дополнительные платные мастер-классы по танцам.
- 24 декабря 18.00 (дети 10−15 лет)
- 25 декабря 11.00 и 12.30 (дети 6−9 лет)
Консультации и групповые заявки по тел. 8−903−036−42−96