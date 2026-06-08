Фото из архива Myslo.

Во вторник, 9 июня, в регионе сохранится небольшая облачность. Преимущественно без осадков, ветер южной четверти, до 9 м/с.

Температура воздуха ночью — от +9 до +14 градусов, днём — от +24 до +29. Атмосферное давление — 740-745 мм рт. ст.