Ребёнок, который на всё отвечает «Нет», не проблема, а главный вызов для педагога. Алина Терехина, учитель из тульской гимназии № 11 им. Александра и Олега Трояновских, уверена: крик в школе бесполезен. Настоящий авторитет рождается из умения говорить с детьми на их языке.

В юности Алина не видела себя учителем. Эта профессия казалась ей сложной. Но взрослые отмечали в девушке качества, присущие педагогу.

— Когда только поступала в педагогический колледж, совсем не хотела становиться учителем. Мне казалось, что я никогда не смогу преподавать, а это образование в меня просто запихивают.

Уже во время учебы Алина поняла, насколько ей нравится весь процесс. Она тянется к детям, а они — к ней. Сейчас у девушки два классных руководства — над вторым и шестым классами.

— В 19 лет я начала работать в школе, вела первый класс. К его выпуску я получила второе образование и смогла преподавать английский язык детям постарше. Когда пришло время прощаться с моими младшими, их родители попросили меня остаться их классным руководителем. Потом даже написали письмо директору с этой просьбой, потому что я им очень нравилась.

Я долго думала, стоит ли соглашаться на это. Все-таки класс у меня непростой, да и самый большой в нашей школе. Но в то же время я понимала, что это мои первые дети. Я не могу от них отказаться, не могу просто оставить, поэтому согласилась. Как говорят мои старшие коллеги: «Пока молодая — пробуй все!»



«Они слушают тебя, только если ты — авторитет»



— Важно осознавать, что ребенок не понимает повышенный голос. Если хочется обратить на себя внимание — можно говорить громче. Но дети понимают, когда с ними говорят на их языке. Криком мы только добиваемся мыслей: «Покричит и перестанет». Если громкий голос раздражает нас, то представьте, как он не нравится маленьким детям.

Кстати, в колледже на нас ни разу не повысили голос. Мы спросили учителей, почему на нас не кричат; в школе же такое часто практиковалось. Нам тогда ответили: «Мы на вас не кричим, потому что вы должны брать с нас пример». Эта фраза запомнилась мне на всю жизнь. Ведь это правильный подход. Нужно уметь себя сдерживать и учиться объяснять все спокойно, без крика.



«Дети все видят и чувствуют»

— Все мы люди, и конечно, кто-то нравится нам больше, а кто-то меньше. Но среди детей нельзя выделять любимчиков. Детский коллектив может быть очень злым. Если ты проявляешь к какому-то ребенку больше внимания, ему потом могут сказать: «Вот тебя учитель любит, а меня нет». Ни к чему хорошему это не приведет, может начаться буллинг. И его очень сложно остановить, им могут заниматься в твое отсутствие или вне школы.

Каждому классу я говорю: «Я люблю вас всех, просто разной любовью». Мне без разницы, отличник ребенок или он плохо учится. Они все дети. И им всем нужна поддержка, любовь, забота. Поэтому любимчиков я не выделяю. В каждом есть что-то свое, в каждом можно что-то найти и выделить.

Подход можно найти ко всем

— Сложно бывает с детьми, которые не хотят, чтобы ты им помогал. У них на все ответ: «Нет», «Я не хочу». Но работа учителя заключается в том, чтобы с честью проходить самые сложные пути. Ребенок социализируется в школе, здесь он знакомится с разными людьми. Иногда ему можем не нравиться именно мы, но найдется тот учитель, которому он доверится. Дети — наши соратники. Они делятся друг с другом, а потом уже и с нами.

Я вдохновлялась своей первой учительницей, Татьяной Васильевной Суклетиной. Она была самым прекрасным педагогом в моей жизни. Татьяна Васильевна никогда не кричала на нас и хорошо все объясняла. О начальной школе у меня только теплые воспоминания.

Также меня вдохновляла моя классная руководительница из среднего звена, Евгения Александровна Степанова. Именно она первой сказала, что я должна идти в педагогический колледж. Я сначала на нее очень сильно обижалась, думала: «Боже, куда она меня отправляет!» Но сейчас очень благодарна за то, что она во мне разглядела учителя.

Еще использую некоторые фишки своих педагогов. Например, на вопрос: «Сколько еще осталось заданий?» — Евгения Александровна отвечала: «99». Я тоже так говорю. Или когда говорят: «Постойте, подождите» — я отвечаю, что вообще на месте стою. Со временем появляются и свои фишечки. На «Блин» от своих учеников я говорю: «Не блин, а оладушек». Они сразу начинают соглашаться, что оладушки вкуснее.



«Школе нужно дать второй шанс»

— Все молодые учителя, когда приходят работать в школу, строят иллюзии о радужном и волшебном месте. И когда наш воздушный замок лопается, мы очень расстраиваемся. Говорим, что больше не будем работать по профессии. Но учить детей — это призвание. Это должно быть дано человеку. Нужно давать школе второй шанс. Если поддерживать детей, они будут отвечать тем же. Благодаря этому я иду на работу с улыбкой, потому что дала этот шанс. Мой главный совет — не опускать руки при неудачах и идти вперед.

Автор текста Анастасия Терехина, студентка направления «медиакоммуникации» ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Фото из архива героини материала.