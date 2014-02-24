Сказка в 2-х действиях Будимира Метальникова. Режиссер: заслуженный работник культуры России Лариса Козлова, художник Елена Погожева.

Кто такая Анчутка? Шел как-то по лесу солдат. Оборвалась у него медная пуговица. Лежала-лежала на земле, да в один момент ожила и обернулась Анчуткой, существом лесным, веселым и озорным. Долго терпела Хозяйка Леса ее проказы и однажды не выдержала: рассердилась и отправила ее к людям — в наказание.

Как же страшно было Анчутке, как непривычно. Всего боялась — и Бабушку, и рыжего кота Котофея Ивановича и Ваню.

А бабушка такая добрая оказалась. Приласкала Анчутку, стала называть ее Аннушкой. И расцвела наша Аннушка. Все сумела, всему научилась. И порядок наводить, и корову доить, и носки вязать. Ой, до чего же трудно, оказывается быть человеком.

Полюбила Анчутка-Аннушка этот светлый, человеческий дом. Жизнь бы отдала, чтобы жили они всей семьей дружно и счастливо.

Вот здесь-то и случилась беда.

А какая — приходите и узнаете: и об Анчутке, и о Бабушке, и о Ване и о всем лесном царстве.

Все закончится, конечно же, благополучно. Ведь это — сказка.

Действующие лица:

Анчутка — Мария Попова

Ваня — Сергей Сергеев

Кот — засл. арт. России Андрей Сидоренко

Бабушка — Ирина Васина

Хихикалка — Наталия Забарова, Мария Соловьева<ик/> Мохнатик — Антон Архипов

Пень — Андрей Нецветаев

Старая — Марина Анисимова

Хозяйка леса — Людмила Гамуряк

Леший — Дмитрий Чепушканов

Солдаты — Антон Архипов, Дмитрий Чепушканов