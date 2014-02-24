афиша
афиша
Регистрация
Анчутка

Анчутка

Сказка в 2-х действиях Будимира Метальникова. Режиссер: заслуженный работник культуры России Лариса Козлова, художник Елена Погожева.

Кто такая Анчутка? Шел как-то по лесу солдат. Оборвалась у него медная пуговица. Лежала-лежала на земле, да в один момент ожила и обернулась Анчуткой, существом лесным, веселым и озорным. Долго терпела Хозяйка Леса ее проказы и однажды не выдержала: рассердилась и отправила ее к людям — в наказание.

Как же страшно было Анчутке, как непривычно. Всего боялась — и Бабушку, и рыжего кота Котофея Ивановича и Ваню.

А бабушка такая добрая оказалась. Приласкала Анчутку, стала называть ее Аннушкой. И расцвела наша Аннушка. Все сумела, всему научилась. И порядок наводить, и корову доить, и носки вязать. Ой, до чего же трудно, оказывается быть человеком.

Полюбила Анчутка-Аннушка этот светлый, человеческий дом. Жизнь бы отдала, чтобы жили они всей семьей дружно и счастливо.

Вот здесь-то и случилась беда.

А какая — приходите и узнаете: и об Анчутке, и о Бабушке, и о Ване и о всем лесном царстве.

Все закончится, конечно же, благополучно. Ведь это — сказка.

Действующие лица:
Анчутка — Мария Попова
Ваня — Сергей Сергеев
Кот — засл. арт. России Андрей Сидоренко
Бабушка — Ирина Васина
Хихикалка — Наталия Забарова, Мария Соловьева<ик/> Мохнатик — Антон Архипов
Пень — Андрей Нецветаев
Старая — Марина Анисимова
Хозяйка леса — Людмила Гамуряк
Леший — Дмитрий Чепушканов
Солдаты — Антон Архипов, Дмитрий Чепушканов

Где и когда?
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
Тула, роспект Ленина, 34а
6 января 2017, пятница
11:00
 В календарь
 В календарь
6 января 2017, пятница
14:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика