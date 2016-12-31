Туляков приглашают встретить Новый год на площади Ленина

Фото из архива Myslo.

Главной новогодней развлекательной площадкой города по традиции является площадь Ленина. В этом году в ее оформлении используется тема снега и льда. В праздничную атмосферу новогодней площади туляки и гости города войдут через ледяные ворота и светящийся новогодний шар.

На ступеньках перед зданием правительства Тульской области установили ледяную скульптуру самовара. Также на главной площади поставили новогоднюю тантамареску, которая позволяет запечатлеть на фото детишек и взрослых в образе героев любимых художественных и мультипликационных фильмов.



Встречать Новый год на площади Ленина туляков приглашают до 3.00 часов.

На большом экране будут транслировать новогоднее поздравление Президента РФ Владимира Путина.

А затем туляки смогут потанцевать под музыку популярных эстрадных исполнителей и, конечно, посмотреть праздничный фейерверк.

Напомним, что общественный транспорт будет работать в новогоднюю ночь до 3.00. А стоимость проезда составит 25 рублей.