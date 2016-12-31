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Туляков приглашают встретить Новый год на площади Ленина
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают встретить Новый год на площади Ленина

Обещают интересную развлекательную программу.

Главной новогодней развлекательной площадкой города по традиции является площадь Ленина. В этом году в ее оформлении используется тема снега и льда. В праздничную атмосферу новогодней площади туляки и гости города войдут через ледяные ворота и светящийся новогодний шар.

На ступеньках перед зданием правительства Тульской области установили ледяную скульптуру самовара. Также на главной площади поставили новогоднюю тантамареску, которая позволяет запечатлеть на фото детишек и взрослых в образе героев любимых художественных и мультипликационных фильмов.

Встречать Новый год на площади Ленина туляков приглашают до 3.00 часов.

На большом экране будут транслировать новогоднее поздравление Президента РФ Владимира Путина.

А затем туляки смогут потанцевать под музыку популярных эстрадных исполнителей и, конечно, посмотреть праздничный фейерверк.

Напомним, что общественный транспорт будет работать в новогоднюю ночь до 3.00. А стоимость проезда составит 25 рублей.

Сюжет: Новогодние каникулы-2017
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