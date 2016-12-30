Рождественская сказка: бал

Ещё в начале прошлого столетия туляки с удовольствием проводили свой досуг, танцуя на балах. Бал — это не просто возможность потанцевать, это также отличный способ завести новые знакомства и пообщаться с друзьями. Сейчас балы снова становятся популярными, старинные традиции возрождаются, приобретая новые краски.

Краеведческий музей приглашает туляков и гостей города принять участие в рождественском бале, где они смогут выучить простые танцы и сразу их станцевать, а так же поиграть в бальные игры. Желательно кавалерам и дамам приходить на бал нарядными. Ваши образы сделают атмосферу праздничной и помогут очутиться в сказке.

Стоимость участия — 100 Р.