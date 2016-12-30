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Рождественская сказка: бал

Рождественская сказка: бал

Ещё в начале прошлого столетия туляки с удовольствием проводили свой досуг, танцуя на балах. Бал — это не просто возможность потанцевать, это также отличный способ завести новые знакомства и пообщаться с друзьями. Сейчас балы снова становятся популярными, старинные традиции возрождаются, приобретая новые краски.

Краеведческий музей приглашает туляков и гостей города принять участие в рождественском бале, где они смогут выучить простые танцы и сразу их станцевать, а так же поиграть в бальные игры. Желательно кавалерам и дамам приходить на бал нарядными. Ваши образы сделают атмосферу праздничной и помогут очутиться в сказке.

Стоимость участия — 100 Р.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
Тульский областной краеведческий музей
Тула, улица Советская, 68
6 января 2017, пятница
15:00
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