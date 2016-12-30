Вечер сказки
В дни новогодних каникул предлагаем взрослым и детям окунуться в чарующую атмосферу сказки с помощью просмотра старых добрых диафильмов. Усевшись поудобнее, выключим свет, зарядим пленку в фильмоскоп и будем вместе ждать появления волшебного луча, рисующего на стене сказки. Каждый сможет сам покрутить колесико диапроектора, почитать текст на экране. Тема показов, конечно же, новогодняя!
Где и когда?
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
Тел.: 8 (48761) 2-25-32
7 января 2017, суббота
15:00