Вечер сказки

В дни новогодних каникул предлагаем взрослым и детям окунуться в чарующую атмосферу сказки с помощью просмотра старых добрых диафильмов. Усевшись поудобнее, выключим свет, зарядим пленку в фильмоскоп и будем вместе ждать появления волшебного луча, рисующего на стене сказки. Каждый сможет сам покрутить колесико диапроектора, почитать текст на экране. Тема показов, конечно же, новогодняя!