афиша
афиша
Регистрация
Вечер сказки

Вечер сказки

В дни новогодних каникул предлагаем взрослым и детям окунуться в чарующую атмосферу сказки с помощью просмотра старых добрых диафильмов. Усевшись поудобнее, выключим свет, зарядим пленку в фильмоскоп и будем вместе ждать появления волшебного луча, рисующего на стене сказки. Каждый сможет сам покрутить колесико диапроектора, почитать текст на экране. Тема показов, конечно же, новогодняя!

Где и когда?
Богородицкий дворец-музей и парк
Богородицкий дворец-музей и парк
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
7 января 2017, суббота
15:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика