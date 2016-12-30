афиша
афиша
Регистрация
Пять магических ключей

Пять магических ключей

Гостей музейного комплекса «Куликово поле» ждет необычная прогулка. В экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение» спрятаны магические ключи. Они способны навсегда закрыть портал, по которому зло еще со времен Мамая попадает в наш мир. Вот только отыскать их не так просто. И до главного корпуса музея придется добираться сквозь всевозможные преграды. Разгадав шарады и ребусы, которые встретятся на обширной территории музейного комплекса, участникам квеста удастся попасть в музей и выиграть в этой необычной исторической схватке добра и зла. Каждому победителю — памятный приз.

Стоимость: группа до 5 чел — 500 Р, свыше 5 человек — 650 Р.

Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
5 января 2017, четверг
14:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика