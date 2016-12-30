Пять магических ключей

Гостей музейного комплекса «Куликово поле» ждет необычная прогулка. В экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение» спрятаны магические ключи. Они способны навсегда закрыть портал, по которому зло еще со времен Мамая попадает в наш мир. Вот только отыскать их не так просто. И до главного корпуса музея придется добираться сквозь всевозможные преграды. Разгадав шарады и ребусы, которые встретятся на обширной территории музейного комплекса, участникам квеста удастся попасть в музей и выиграть в этой необычной исторической схватке добра и зла. Каждому победителю — памятный приз.

Стоимость: группа до 5 чел — 500 Р, свыше 5 человек — 650 Р.