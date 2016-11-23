Новогодние приключения пиратов
Рождественское водное шоу «Новогодние приключения пиратов» — это ошеломительная энергетика и взрывная сила образов и эмоций, эйфория изысканной и темпераментной, облагораживающей и красивой музыки.
Феноменально фантастические трехмерные сюжеты из воды, лазерных лучей и таинственных дымов — всё это ждёт на новогоднем водном шоу.
В создании этого шоу участвовала целая творческая команда креаторов, режиссеров, хореографов, танцоров, артистов театра и цирка, уникальных специалистов по сценическим спецэффектам.
Билеты от 200 Р.
Где и когда?
Тула, улица Демонстрации, 134
Тел.: 8 (4872) 38−52−85, 55−01−17
7 января 2017, суббота
11:00
7 января 2017, суббота
14:00
8 января 2017, воскресенье
11:00