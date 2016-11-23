афиша
афиша
Регистрация
Новогодние приключения пиратов

Новогодние приключения пиратов

Рождественское водное шоу «Новогодние приключения пиратов» — это ошеломительная энергетика и взрывная сила образов и эмоций, эйфория изысканной и темпераментной, облагораживающей и красивой музыки.

Феноменально фантастические трехмерные сюжеты из воды, лазерных лучей и таинственных дымов — всё это ждёт на новогоднем водном шоу.

В создании этого шоу участвовала целая творческая команда креаторов, режиссеров, хореографов, танцоров, артистов театра и цирка, уникальных специалистов по сценическим спецэффектам.

Билеты от 200 Р.

 

Где и когда?
Дворец культуры железнодорожников им. В.И. Ленина
Дворец культуры железнодорожников им. В.И. Ленина
Тула, улица Демонстрации, 134
7 января 2017, суббота
11:00
 В календарь
 В календарь
7 января 2017, суббота
14:00
 В календарь
 В календарь
8 января 2017, воскресенье
11:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика