Рождественское водное шоу «Новогодние приключения пиратов» — это ошеломительная энергетика и взрывная сила образов и эмоций, эйфория изысканной и темпераментной, облагораживающей и красивой музыки.

Феноменально фантастические трехмерные сюжеты из воды, лазерных лучей и таинственных дымов — всё это ждёт на новогоднем водном шоу.

В создании этого шоу участвовала целая творческая команда креаторов, режиссеров, хореографов, танцоров, артистов театра и цирка, уникальных специалистов по сценическим спецэффектам.

Билеты от 200 Р.