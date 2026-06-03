Последние недели мая подарили тулякам скоростные трамваи со скоростью пешехода, коммунальные фонтаны без согласования с водоканалом и новые поводы для народного творчества. Пока герои новостей удивляли горожан, читатели Myslo традиционно соревновались в остроумии.
Публикуем лучшие из них без правок и купюр.
Скоростной транспорт здорового человека
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Скорость трамваев в Туле могут ограничить до 8 км/ч
Транспорт мечты уже здесь
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Вода пошла по графику
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На Максимовского в Туле прорвало трубу: фонтан воды бьет в окна высотки
Рекламная интеграция коммунальщиков
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Когда читаешь между строк
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Для реабилитации пациентов в Тульской областной психбольнице открыли теплицу
Одно слово — два совершенно разных сюжета
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Каким будет мерч «Тульская область — территория семейного счастья»
Новый вид добровольчества
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В Тульской области могут появиться волонтеры семейных ценностей
современные страшилки
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Туляков предупредили, к чему приведет использование банковских карт с VPN
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