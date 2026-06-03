Последние недели мая подарили тулякам скоростные трамваи со скоростью пешехода, коммунальные фонтаны без согласования с водоканалом и новые поводы для народного творчества. Пока герои новостей удивляли горожан, читатели Myslo традиционно соревновались в остроумии.

Публикуем лучшие из них без правок и купюр.

Скоростной транспорт здорового человека

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Транспорт мечты уже здесь

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Вода пошла по графику

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Рекламная интеграция коммунальщиков

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Когда читаешь между строк

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Одно слово — два совершенно разных сюжета

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Новый вид добровольчества

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современные страшилки

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