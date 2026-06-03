Последние недели мая подарили тулякам скоростные трамваи со скоростью пешехода, коммунальные фонтаны без согласования с водоканалом и новые поводы для народного творчества. Пока герои новостей удивляли горожан, читатели Myslo традиционно соревновались в остроумии. 

Публикуем лучшие из них без правок и купюр.

Скоростной транспорт здорового человека

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Скорость трамваев в Туле могут ограничить до 8 км/ч

Скорость трамваев в Туле могут ограничить до 8 км/ч

Транспорт мечты уже здесь

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Вода пошла по графику

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На Максимовского в Туле прорвало трубу: фонтан воды бьет в окна высотки

На Максимовского в Туле прорвало трубу: фонтан воды бьет в окна высотки

Рекламная интеграция коммунальщиков

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Когда читаешь между строк

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Для реабилитации пациентов в Тульской областной психбольнице открыли теплицу

Для реабилитации пациентов в Тульской областной психбольнице открыли теплицу

Одно слово — два совершенно разных сюжета

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Каким будет мерч «Тульская область — территория семейного счастья»

Каким будет мерч «Тульская область — территория семейного счастья»

Новый вид добровольчества

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Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»

В Тульской области могут появиться волонтеры семейных ценностей

современные страшилки

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Туляков предупредили, к чему приведет использование банковских карт с VPN

Туляков предупредили, к чему приведет использование банковских карт с VPN

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