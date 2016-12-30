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Рождественский вертеп

Рождественский вертеп

Изготовление рождественского вертепа — старинная традиция, пришедшая в Россию из Западной Европы, но особенно хорошо прижившаяся в городской среде. Это неотъемлемая часть подготовки к празднику Рождества Христова. Участники мастер-класса изготовят своими руками простейший вертеп из картона, бумаги, фольги и ткани, которым смогут украсить свой дом в день долгожданного праздника.

Стоимость участия — 100 руб.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
Тульский областной краеведческий музей
Тула, улица Советская, 68
2 января 2017, понедельник
17:00
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