Рождественский вертеп
Изготовление рождественского вертепа — старинная традиция, пришедшая в Россию из Западной Европы, но особенно хорошо прижившаяся в городской среде. Это неотъемлемая часть подготовки к празднику Рождества Христова. Участники мастер-класса изготовят своими руками простейший вертеп из картона, бумаги, фольги и ткани, которым смогут украсить свой дом в день долгожданного праздника.
Стоимость участия — 100 руб.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 68
Тел.: 8 (4872) 30-46-71, 30-79-75
2 января 2017, понедельник
17:00