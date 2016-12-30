Интерактивное мероприятие «Святки в тульской деревне».

Святки — один из самых важных сезонных праздников в губерниях Центральной и Южной России. Участники узнают о традициях, связанных с празднованием Рождества Христова, Васильева вечера, Крещения Господня, их специфике в нашем регионе. Мероприятие дополнит инсценировка обрядов ряженья и колядования в залах Тульского областного краеведческого музея, а также знакомство с традиционными играми, бытовавшими в зимний период в тульском крае. Для самых маленьких будут предложены рождественские загадки, а в завершение праздника участники изготовят традиционную бесшитьевую игрушку.

Стоимость участия — 150 руб.