Сообщается, что пострадавших в результате атаки беспилотников нет.

Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

В Новомосковске прошло заседание оперативного штаба под руководством губернатора Тульской области Дмитрия Миляева. Напомним, ранее стало известно, что на одно из предприятий города упали обломки БПЛА.

Как сообщает глава региона, в результате атаки украинских беспилотников никто не пострадал, последствия устраняются.

«Экстренные службы и правоохранительные органы продолжают работать в режиме повышенной готовности», — заявил Миляев.

Отметим, что всего за ночь и утро 14 июня подразделения ПВО Минобороны России сбили в регионе 62 БПЛА.