По ступеням Краеведческого музея
Обычно в музеях по лестницам ходят, чтобы посмотреть на экспонаты в залах, на ступенях иногда сидят, но редко о них рассказывают, а ведь зачастую, лестницы старинных домов сами являются частью истории и несут в себе массу интересной информации. В ходе неформатной экскурсии посетители смогут познакомиться с историей здания Тульского областного краеведческого музея, узнать, какой вклад внесли древние брюхоногие моллюски и кораллы в строительство ступеней, а так же узнают историю жизни и творчества известного тульского художника Василия Гильберта, картина которого украшает парадную лестницу музея.
Стоимость участия — 100 руб.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 68
Тел.: 8 (4872) 30-46-71, 30-79-75
5 января 2017, четверг
18:00