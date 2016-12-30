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По ступеням Краеведческого музея

По ступеням Краеведческого музея

Обычно в музеях по лестницам ходят, чтобы посмотреть на экспонаты в залах, на ступенях иногда сидят, но редко о них рассказывают, а ведь зачастую, лестницы старинных домов сами являются частью истории и несут в себе массу интересной информации. В ходе неформатной экскурсии посетители смогут познакомиться с историей здания Тульского областного краеведческого музея, узнать, какой вклад внесли древние брюхоногие моллюски и кораллы в строительство ступеней, а так же узнают историю жизни и творчества известного тульского художника Василия Гильберта, картина которого украшает парадную лестницу музея.

Стоимость участия — 100 руб.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
Тульский областной краеведческий музей
Тула, улица Советская, 68
5 января 2017, четверг
18:00
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