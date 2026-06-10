Фото из архива Myslo.

Тульский кремль и площадь Ленина

12.00. Фестиваль «Автострада-2026». Международный автомобильный фестиваль «Автострада» — самая крупная площадка России с выставкой одновременно современных, тюнингованных и ретроавтомобилей. Это всегда огромная радость для всех любителей и ценителей нестандартных авто. Фестиваль «Автострада-2026» объявляет старт регистрации участников.

В этом году в рамках мероприятия будет работать несколько площадок:

выставка ретроавтомобилей — в Тульском кремле и у стен Тульского кремля (ул. Менделеевская);

выставка тюнингованных автомобилей и мотоциклов — на площади Ленина;

площадки для показательных выступлений участников и шоу-программы. (6+)

Казанская набережная

Фестиваль «Россия — семья семей»

В программе:

национальные виды спорта и игры народов России;

концерт «Народы России» с участием коллективов из разных регионов;

этновыставки и фотовыставки: «Мир. Дружба. Тула», «Уголки России» от Русского географического общества;

гастрономическая ярмарка с секретами национальных блюд от приглашённых шеф-поваров;

флешмоб «Хоровод Единства»;

выступления народных и этно-поп-коллективов, мастер-классы, показ национальных костюмов. (6+)

С 18.00 до 20.00 на главной сцене Казанской набережной выступит группа RUNA PROGECT.

С 20.00 до 21.00 — группа «Балаган Лимитед».

Завершится праздник огненным шоу на Казанской набережной в 21.00.

Площадка выставочной экспозиции

Национального центра «Россия»

Тула, ул. Металлистов, напротив дома № 25.

Ярмарка товаропроизводителей — участников проекта «Сделано в Тульской области». (6+)

Ремесленный двор «Добродей»

12.00-16.00. Праздник «От предков к потомкам». Программа покажет живую связь поколений через традиции. Гости проследят путь культурного наследия: от старинных обычаев до их воплощения в творчестве современных мастеров.

Концертно-игровая программа «На завалинке рядком». Фольклорный ансамбль «Таусень» исполнит народные песни. Гости смогут встать в хоровод, поучаствовать в старинных играх и ощутить тепло живого общения, которое хранит народная культура.

Всероссийская акция «Окна России» познакомит с традициями русского деревянного зодчества. На арт-площадке «Свет России в каждом окошке» мастер расскажет об истории и особенностях тульской резьбы, о значении узоров. А затем участники создадут эскиз наличника.

Этногалерея «Портрет нации» представит фотопортреты людей разных национальностей, которые внесли вклад в укрепление единства и гармонизацию межнациональных отношений в Тульской области.

В Тульской кузне пройдут мастер-классы по ковке и чеканке монет, мастер-шоу по гравировке «Традиции тульских златокузнецов». Мастера продемонстрируют старинные техники работы с металлом, расскажут о наследии тульских граверов и кузнецов.

Мастер-классы по росписи «Орнаменты филимоновской игрушки», «Фигура расписная», «Экокартина на спиле дерева» привлекут тех, кто захочет прикоснуться к народному искусству, создать уникальный сувенир и унести с собой частичку атмосферы праздника. (6+)

ЦПКиО

19.00. Профессиональный турнир по ММА «Битва за Тулу». Центральный парк погрузится в атмосферу накала страстей и спортивного мастерства. Этот масштабный турнир по смешанному боевому единоборству обещает стать одним из ярчайших спортивных событий лета. Зрителей ждёт насыщенная программа, включающая девять поединков. В октагоне встретятся опытные бойцы, готовые продемонстрировать мастерство, выносливость и волю к победе. Каждый бой станет историей, наполненной адреналином и яркими моментами.

Тулу и Тульскую область представят спортсмены, которые сразятся с соперниками из Самарской, Московской и Рязанской областей, а также с бойцами из Грузии и Кыргызстана. Такое географическое разнообразие подчёркивает масштаб события и обещает зрелищные противостояния, где каждая команда будет отстаивать честь своего региона.

«Битва за Тулу» — это не просто соревнование, а шанс для города подтвердить статус спортивного центра, где ценят силу, мужество и честную борьбу. (12+)

Музей «Тульские самовары»

Тула, ул. Менделеевская, 8, тел.: 8 (4872) 31-23-33, 8 (4872) 21-63-08.

11.00. Игра-викторина «Самовар — символ гостеприимства России»: после знакомства с экспозицией гостям предложат выполнить задания. За правильные ответы они получат на память сувениры. (12+)

Парк «Патриот-Тула»

11.00-16.00. Уличный квест «Военка»: игра для быстрых и находчивых.

11.00-16.00. Парковый квест «Письмо из прошлого»: проявляя ловкость и логику, нужно найти заветное письмо.

12.00-16.00. Спортивное ориентирование: желающие пройдут по тематическим станциям, выполнят задания на эрудицию и ловкость.

13.00. Флаг России площадью 45 кв. м развернут в «Патриоте» в рамках флешмоба «Будь патриотом». (6+)

Музей обороны Тулы

Территория парка «Патриот-Тула», тел. 8 953 955-01-93.

С 12 по 14 июня. Музейный праздник «Славься, Отечество наше свободное».

12 июня в 12.00, 14.00, 16.00 экскурсии для сборных групп по основной экспозиции.

С 11.00 показ фильма «Минин и Пожарский» 1939 года в ретрокинотеатре.

В 13.00 квест «Семейный следопыт» по основной экспозиции.

13 июня в 12.00, 15.00, 17.00, 18.00 экскурсии для сборных групп по основной экспозиции.

14 июня в 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 экскурсии для сборных групп по основной экспозиции.

В течение праздничных выходных проходят мастер-классы «Василий Теркин — наш герой» и «Четвероногий боец», квест «С картой за подарком». (6+)

Дом-музей В. В. Вересаева

Тула, ул. Гоголевская, 82, тел. 8 (4872) 56-77-31.

12.00. Интерактивное занятие «Я живу в России»: гостей познакомят с историей праздника; они узнают об основных государственных символах, поучаствуют в викторине, творческих заданиях. (0+)

Музей П. Н. Крылова

Тула, ул. Кутузова, 10, тел. 8 (4872) 41-04-60.

12.00. Музейно-педагогическое занятие «Поле Куликово»: тулякам расскажут о значении Куликовском битвы, познакомят с циклом Ильи Глазунова «Поле Куликово». 6+

Девягорско-Лихвинский музей-заповедник

Суворовский район, Чекалин, тел. 8 953 955-04-12.

13.00. Мастер-класс «Брошь из ленты триколор». Вход свободный (6+)

Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново»

Заокский район, д. Дворяниново, тел.: 8 (48734) 2-65-11, 2-65-25.

13.00. Викторина «Широка страна моя родная»: вопросы об истории, культуре, символике, географии. Вход свободный. (12+)

Краеведческий музей

Тула, ул. Советская, 68, тел. 8 (4872) 30-79-75.

15.00. Мастер-класс «Кукла-березка»: туляки создадут традиционную бесшитьевую игрушку, которую на Руси мастерили во время Троицкой недели. (6+)

Тульский кремль

Нужно записаться по тел. 8 (4872) 77-49-34.

15.00. Экскурсия с дегустацией «Хлеб — всему голова». Вам расскажут об истории формирования национальных кухонь народов России, познакомят с традиционными блюдами. (12+)

