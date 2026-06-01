Актер приехал на блогерский форум «Культурные люди» от «Инсайт Люди». Myslo встретился с Сергеем, чтобы узнать о том, что происходит в его жизни сейчас.

Сергею Романовичу 34 года, а свою карьеру он начал в 16 лет: актер сыграл легендарного Юрия Шатунова в фильме «Ласковый май».



«Ласковый май».

Проект принес Сергею славу и обещал звездное будущее — впоследствии он играл в таких известных сериалах, как «Чернобыль», «Кухня» и детектив «Метод». Роль в комедийно-драматическом телесериале «Ольга» стала для Сергея ключевой: актер сыграл молодого человека дочери главной героини.

В киноиндустрии говорили, что Сергей Романович — один из самых перспективных молодых актеров в России, а предложения о съемках в разноплановых фильмах текли к нему рекой. Но в 2018 году Сергей принял судьбоносное для себя решение: неожиданно для поклонников актер заявил, что завершает карьеру и уходит из кино в связи с новыми религиозными взглядами. Это вызвало шок и недоумение у общественности.



«Хутор».

В 2026 году Сергей Романович ярко возвращается на экраны страны: 25 августа на телеканале ТНТ выходит сериал «Хутор», в котором он исполняет главную роль.

Сергей рассказал о том, какие эмоции испытал во время съемок после такого долгого перерыва:

— Эта роль стала одной из самых сложных в моей карьере. В фильме было очень много трюковых сцен. А еще я бегал по лесу в шкуре волка и в одних трусах, обмазывался грязью, ел землю — чего только не делал! Съемки в «Хуторе» стали самыми нервными и ответственными, ведь хотелось вернуться в кино красиво!

Когда закончился последний рабочий день, я просто разрыдался от эмоций, что съемки закончились! Я был счастлив, что вернулся с такой яркой ролью, работал в таком коллективе, с такой командой. За время съемок я испытал целую гамму разных эмоций, и, видимо, к концу всё это вылилось в слезы — я просто подошел к режиссеру, обнял его и заплакал.

Создатель авантюрной комедии режиссер Илья Силаев («Сестры», «ИП Пирогова») сначала скептически отнесся к возвращению Романовича в кино.

— Пробы шли два-три месяца. Когда я направил заявку на участие в проекте, руководители — режиссер и продюсер — очень удивились, а потом меня пригласили на разговор, — продолжает Сергей. — Первое, что они у меня спросили: «Ты точно больше из кино уходить не собираешься? Потому что если мы сейчас заходим с тобой в проект, то возможно, будет несколько сезонов, а у тебя история достаточно противоречивая». Я им ответил, что я в строю и это окончательное решение, — я нашел для себя золотую середину в вопросе киноиндустрии. Все очень переживали на этапе моего утверждения на главную роль, но я вроде бы не подкачал. Поэтому мои слезы в завершении съемок были еще и от того, что мне дали такую возможность и в меня всё-таки поверили — дверь не всегда остается открытой, когда ты ушел. И то, что она осталась для меня открытой, очень ценно.

— А что заставило вас вернуться? Какое-то вдохновение или проблески в современном российском кинематографе?

— Шесть лет я жил без кино. Раньше, когда я снимался и меня спрашивали: «Кто ты?» — я отвечал: «Актер». И в этом у меня не было никаких сомнений. Но когда все эти шесть лет у меня спрашивали: «Кто ты?» — я не знал, что ответить.

И вот спустя время во мне начало разгораться желание вернуться в кино. Стали появляться мысли, что я всё-таки люблю кино, люблю профессию и хочу быть актером.

Затем была история с сериалом «Слово пацана». Мне прислали приглашение на пробы, а я на них не поехал.

Был тогда в Америке и нашел какие-то отговорки. Вышло прямо фиаско, потому что сериал оказался очень хорош. Я решил поделиться этим с подписчиками, ролик «залетел», и я получил шквал критики и хейта. Мне начали писать: «Да кому ты нужен, чушпан? Ты сбитый летчик, тебя все давно забыли. Актер одной роли!» Этот негатив подлил масла в огонь и заставил меня всерьез задуматься о возвращении на съемочную площадку. Всё это привело меня в кино, и я докажу всем, что достоин еще более крутых проектов, чем «Слово пацана». Мечтаю получить «Золотого орла» и со сцены спросить у всех моих хейтеров: «Ну и кто теперь чушпан?» Так что заставила меня вернуться, получается, история со «Словом пацана».

Сергей Романович еще и блогер. В одной из соцсетей у актера более 1,8 млн подписчиков.



С Марком Богатыревым, сериал «Кухня».

— Очень часто про блогеров говорят: «Круто снимать ролики в интернете и ничего не делать!» Считаете ли вы, что вести блог — это просто?

— Это адский труд на самом деле. Все, кто обесценивает блогерство, не сталкивались с тем, сколько человек затрачивает ресурсов, чтобы создать хоть какой-то контент. Есть лайф-блоги, где люди просто делятся своей жизнью. И да, это требует определенного уровня осознанности, избавления от страхов публичных выступлений и общественного осуждения. За любым блогом скрывается очень сильный и волевой человек, хотя всё это и выглядит достаточно легко и просто. Нужно не просто снимать какие-то видео и что-то фотографировать, нужно еще работать с аудиторией, работать с хейтом. Это бесконечная работа с собой.

А если мы говорим про блогеров, у которых есть сложный монтаж, съемочная группа, тяжелые съемочные процессы, то производство одного ролика может длиться неделю-полторы, как короткометражное кино. Кажется, что мы смотрим всего лишь ролик, а снимается он и делается в общей сложности год. Это всегда огромное количество ресурсов, денег, людей, которые задействованы на площадке.

— Что сложнее именно для вас — быть блогером или актером?

— Я думаю, сложнее быть актером, потому что здесь больше ответственности. В блоге можно просто транслировать свою жизнь и выкладывать всё что хочется. А конкретная роль — это уже совершенно другое. Здесь цена ошибки намного выше: можно опозорить и себя, и режиссера, и фильм, и еще получить кучу негатива. Поэтому актерство для меня сложнее.

— О чем ваш блог?

— Мой блог — это про путь. Я просто рассказываю о своем пути без прикрас, так, как есть, показывая трудности. Делюсь даже категоричным, но честным мнением. Рассказываю людям обо всем, что происходит в моей жизни: о душевных переживаниях, сомнениях, радостях и печалях. Поэтому мой блог — это про искренность, про то, как жить в правде с самим собой.

— Какой совет вы бы дали всем начинающим блогерам?

— Надо просто начать. Многие думают: «Вот схожу к психологу, проработаю страхи и ограничения — и тогда стану блогером». Но уверенность растет только через новый опыт. Пока вы не начнете снимать, не столкнетесь с осуждением и с ощущением собственного ничтожества, вы не сможете вести блог. Чем больше вы делаете через не могу, тем быстрее понимаете: старые программы больше не управляют вами.

Поставьте себе задачу — перестать оценивать свою ценность через достижения, цифры и просмотры. Если ваша ценность привязана к блогу, это сильно тормозит развитие: вы слишком болезненно воспринимаете всё, что в нем происходит. Но если ваша ценность основана на убеждении «я ценен сам по себе как человек, и мои мысли, идеи, трудности уже ценны», это позволяет снимать всё что хочется и не париться о чужом мнении.

Многие боятся выйти к людям ненакрашенными или плохо одетыми. А на самом деле «залетает» как раз непохожий контент и невылизанная картинка.

Люди думают: «Ого, он осмелился! Ему что, позволено выглядеть по-другому?» Так что блог — это в первую очередь большая психологическая работа над собой.