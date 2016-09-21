«Я похож на детей, родившихся в воскресенье: они видят то, что не видно другим людям», — писал Эрнст Теодор Амадей Гофман, автор прекрасной и удивительной рождественской сказки «Щелкунчик и Мышиный король».

Благородный юноша, заколдованный злой Мышиндой, превращается в Щелкунчика — игрушку для раскалывания орехов. Он становится принцем Игрушечной страны, бросает вызов самому Мышиному королю, а самоотверженная любовь юной Мари помогает Щелкунчику разрушить колдовские чары и вернуть себе прежний облик.

«Чудесные превращения Щелкунчика» — это история об умении видеть то, что не видно другим людям и о том, что только доброта и любовь способны победить зло и помочь обрести истинное счастье.

Вечная, завораживающая музыка П. И. Чайковского , таинственные краски рождественской ночи, незабываемая атмосфера волшебства…

В этот день волшебство будет царить не только на сцене, но и в фойе, где начнется путешествие в мир сказки. Вместе с Дедом, Морозом, Снегурочкой и мульт-героями вы отправитесь в фантастическую страну, полную игр, песен и веселых чудес.

Исполнители: Артисты и коллективы Детской филармонии.

Режиссер-постановщик и автор сценария — Любовь Салихова.

Касса 36−77−96. Групповые заявки по телефону 8−903−036−42−96.

Цена билета: 200−400 Р.