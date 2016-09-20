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Детский день: диафильм и малыши

Детский день: диафильм и малыши

В сентябре 2016 года в Выставочном зале стартовал новый проект «Детский день: диафильм и малыши», в рамках которого самые маленькие посетители смогут посмотреть настоящие диафильмы!

Встречи будут проходить два раза в месяц по воскресеньям. В ходе проекта дети увидят сказки в новом для них формате, а их родители смогут вспомнить свое детство, сменившуюся эпоху, поделиться радостными воспоминаниями со своими детьми и другими участниками мероприятия. 

Стоимость участия — по входному билету: взрослые — 130 Р, пенсионеры — 60 Р, студенты — 70 Р, детям до 16 лет — бесплатно.

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
Тула, Красноармейский проспект, 16
8 января 2017, воскресенье
12:00
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