Квест «Найди сокровища Демидовых» (строго по записи). Музей предлагает жителям Тулы и гостям города увлекательную игру-поиск по исторической территории Оружейной слободы. Квест представляет собой живую увлекательную игру, в процессе которой участники раскроют интересные факты из жизни представителей династии Демидовых. Каждая найденная подсказка даст возможность продолжить игру дальше и отгадать самое сложное задание. Квест проходит по территории Оружейной слободы, в фамильной усыпальнице Демидовых, которая расположена в Николо-Зарецкой церкви и по экспозиционному залу музея. Все участники получают демидовский диплом.

Стоимость участия – 150 руб.