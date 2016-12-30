Найди сокровища Демидовых
Квест «Найди сокровища Демидовых» (строго по записи). Музей предлагает жителям Тулы и гостям города увлекательную игру-поиск по исторической территории Оружейной слободы. Квест представляет собой живую увлекательную игру, в процессе которой участники раскроют интересные факты из жизни представителей династии Демидовых. Каждая найденная подсказка даст возможность продолжить игру дальше и отгадать самое сложное задание. Квест проходит по территории Оружейной слободы, в фамильной усыпальнице Демидовых, которая расположена в Николо-Зарецкой церкви и по экспозиционному залу музея. Все участники получают демидовский диплом.
Стоимость участия – 150 руб.
Где и когда?
Тула, улица Демидовская, 9
Тел.: 8 (4872) 39-37-74
2 января 2017, понедельник
10:00
3 января 2017, вторник
10:00
4 января 2017, среда
10:00
5 января 2017, четверг
10:00
6 января 2017, пятница
10:00
7 января 2017, суббота
10:00
8 января 2017, воскресенье
10:00