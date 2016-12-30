Внимание: Тулу атакуют скидки!

Магазины одежды и обуви дарят своим покупателям небывалые скидки. Успейте порадовать себя и своих близких в новогодние праздники.

Evita: обувь королей стиля

Тула, ул. Первомайская, 10

Тула, ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси», 2 этаж

www.evita.ru

С 30 декабря по 7 января в сети магазинов Evita действуют скидки 20−50% на зимнюю коллекцию. Стильные женские сапоги, ботинки, угги, дутики. На модели сапог с выделенными ценниками распространяется акция: покупая эту пару, вы получаете в подарок косметическое средство по уходу за обувью.

Evita дарит скидки не только на зимнюю обувь. Все еще ищете туфли для новогодних праздников? Обратите внимание на лаковые туфли-лодочки. Это, собственно, такая же классика, как маленькое черное платье. Такой аксессуар должен быть в гардеробе каждой модницы. В магазинах Evita вы можете подобрать идеальную пару лакированных лодочек разных цветов — красного, черного, зефирно-розового, коричнево-ягодного и других — по привлекательной цене: 2890 рублей.

У вас еще нет дисконтной карты? Сейчас есть отличная возможность ее получить.

Если в непраздничное время ее выдают только при покупке от пяти тысяч рублей, то с 30 декабря по 7 января — каждому покупателю. Дисконтная карта позволяет накапливать скидки от трех до десяти процентов и получить скидку 20% в день рождения.

У вас еще нет дисконтной карты? Сейчас есть отличная возможность ее получить. Если в непраздничное время ее выдают только при покупке от пяти тысяч рублей, то с 30 декабря по 7 января — каждому покупателю. Дисконтная карта позволяет накапливать скидки от трех до десяти процентов и получить скидку 20% в день рождения.

Rieker: правильная обувь — ваше ежедневное удовольствие

Тула, пр. Ленина, 61

36−46−45

http://www.rieker.com/

Магазин Rieker балует своих покупателей! На всю зимнюю коллекцию магазина — скидки до 50%. Другой приятный сюрприз от Rieker — подарок каждому клиенту — фирменный тульский пряник с логотипом компании. Успейте порадовать себя и своих близких: грандиозная распродажа уже началась.

В Rieker вы точно найдете то, что ищете. В магазине представлено более двухсот моделей производителей «Бюргер», «Рикер» «Саламандер» и «Ромер» — обувь на любой вкус и цвет. Обувь Rieker не просто изящная и модная: специальные эластичные компоненты делают каждую пару «антистрессовой». Иными словами, вы просто забудете, что обуты: обувь Rieker сделает ваш даже самый трудный день комфортным.

Две трети моделей зимней коллекции выполнены из кожи. В магазинах Rieker представлено также много моделей из замши в светло-коричневых тонах. А для покупателей, ищущих необычные исполнения, дизайнеры создали обувь броских оттенков.

Приходите в магазины Rieker за удобной и стильной обувью.

Обувь фирмы Rieker также представлена в других магазинах Тулы. Вы можете приобрести ее по следующим адресам:

ТЦ «Сарафан», 1 корпус, 2 этаж, тел.: 8−910−701−92−76.

Красноармейский проспект, 29, тел.: 8−910−584−31−32.

Красноармейский проспект, 27, тел.: 30−26−89.

Красноармейский проспект, 6, тел.: 55−62−36.

Ozelot: достойная покупка на долгие годы

Тула, ул. Демонстрации 1-г, ТЦ «Утюг», цокольный этаж, бутик 11.

8−906−629−25−36

www.ozelot-tula.ru

Шуба — исключительный подарок и достойное приобретение, которое не только согреет, но и придаст вашему образу безупречность. Меховой салон Ozelot дарит своим клиентам скидки до 50% на все изделия.

Здесь представлены меха разных видов, цветов и с разнообразными вариантами выделки. Поверьте, они способны очаровать даже самых искушенных ценителей роскоши.

Шубы, манто, жилеты из меха норки, рыси, шиншиллы, енота, соболя — модели от классики до эксклюзивных — выгодно подчеркнут вашу индивидуальность. Завершить образ помогут аксессуары, также представленные в меховом салоне Ozelot. Вся продукция — от немецких производителей с мировым именем, таких как Manakas, Rosenberg & Lenhart, Lubert de Cologne. Изделия этих брендов компания реализует уже больше 10 лет, что дает гарантию безупречного качества.

Все меховые изделия Ozelot изготавливают из материалов, имеющих сертификат гарантированного происхождения (OA — Origin Assured). Эта сертификация означает, что используемые для пошива шуб шкурки происходят из стран, в которых национальные и международные положения и стандарты регламентируют производство меха.

В меховом салоне Ozelot вас ждут квалифицированные консультанты, с радостью готовые помочь вам найти ваше эксклюзивное «зимнее сокровище».

Спешите! Горячая распродажа уже началась.

Золотой песок: создайте свой, неповторимый образ

Адрес: Тула, ул. Советская, д. 14

Тел.: +7 (4872) 211 — 611

+7 (910) 700 — 61 — 62

Сайт: zolotoypesok71.ru

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Студия брендовой одежды «Золотой песок» радует своих покупательниц скидками до 70%. Акция начнётся 3 января и продлится до 31 января 2017 года.

Кроме того, студия дарит каждому покупателю сертификат на 500 рублей на следующую покупку.

В студии «Золотой песок» представлены эксклюзивные дизайнерские платья собственного производства. Они отшиваются в Москве и Санкт-Петербурге, причем партии ограничены несколькими экземплярами.

Если вы любите выделяться и подчеркивать свою индивидуальность, наряды от «Золотого песка» вам точно придутся по вкусу.

В студии одежды «Золотой песок» более 200 вариантов нарядов с 38 по 48 размер. Здесь можно подобрать костюм или платье для любого случая: повседневные, коктейльные, вечерние, свадебные — все это вы найдете в «Золотом песке».

Наряды от студии «Золотой песок» шьются по классическим лекалам, но даже на самой нестандартной фигуре они будут сидеть идеально — в студии есть собственное ателье, где профессиональные мастера подгонят платье по вашим меркам совершенно бесплатно.