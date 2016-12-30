Внимание: Тулу атакуют скидки!
Магазины одежды и обуви дарят своим покупателям небывалые скидки. Успейте порадовать себя и своих близких в новогодние праздники.
Evita: обувь королей стиля
Тула, ул. Первомайская, 10
Тула, ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси», 2 этаж
www.evita.ru
С 30 декабря по 7 января в сети магазинов Evita действуют скидки 20−50% на зимнюю коллекцию. Стильные женские сапоги, ботинки, угги, дутики. На модели сапог с выделенными ценниками распространяется акция: покупая эту пару, вы получаете в подарок косметическое средство по уходу за обувью.
Evita дарит скидки не только на зимнюю обувь. Все еще ищете туфли для новогодних праздников? Обратите внимание на лаковые туфли-лодочки. Это, собственно, такая же классика, как маленькое черное платье. Такой аксессуар должен быть в гардеробе каждой модницы. В магазинах Evita вы можете подобрать идеальную пару лакированных лодочек разных цветов — красного, черного, зефирно-розового, коричнево-ягодного и других — по привлекательной цене: 2890 рублей.
У вас еще нет дисконтной карты? Сейчас есть отличная возможность ее получить.
Если в непраздничное время ее выдают только при покупке от пяти тысяч рублей, то с 30 декабря по 7 января — каждому покупателю. Дисконтная карта позволяет накапливать скидки от трех до десяти процентов и получить скидку 20% в день рождения.
У вас еще нет дисконтной карты? Сейчас есть отличная возможность ее получить. Если в непраздничное время ее выдают только при покупке от пяти тысяч рублей, то с 30 декабря по 7 января — каждому покупателю. Дисконтная карта позволяет накапливать скидки от трех до десяти процентов и получить скидку 20% в день рождения.
Rieker: правильная обувь — ваше ежедневное удовольствие
Тула, пр. Ленина, 61
36−46−45
Магазин Rieker балует своих покупателей! На всю зимнюю коллекцию магазина — скидки до 50%. Другой приятный сюрприз от Rieker — подарок каждому клиенту — фирменный тульский пряник с логотипом компании. Успейте порадовать себя и своих близких: грандиозная распродажа уже началась.
В Rieker вы точно найдете то, что ищете. В магазине представлено более двухсот моделей производителей «Бюргер», «Рикер» «Саламандер» и «Ромер» — обувь на любой вкус и цвет. Обувь Rieker не просто изящная и модная: специальные эластичные компоненты делают каждую пару «антистрессовой». Иными словами, вы просто забудете, что обуты: обувь Rieker сделает ваш даже самый трудный день комфортным.
Две трети моделей зимней коллекции выполнены из кожи. В магазинах Rieker представлено также много моделей из замши в светло-коричневых тонах. А для покупателей, ищущих необычные исполнения, дизайнеры создали обувь броских оттенков.
Приходите в магазины Rieker за удобной и стильной обувью.
Обувь фирмы Rieker также представлена в других магазинах Тулы. Вы можете приобрести ее по следующим адресам:
ТЦ «Сарафан», 1 корпус, 2 этаж, тел.: 8−910−701−92−76.
Красноармейский проспект, 29, тел.: 8−910−584−31−32.
Красноармейский проспект, 27, тел.: 30−26−89.
Красноармейский проспект, 6, тел.: 55−62−36.
Ozelot: достойная покупка на долгие годы
Тула, ул. Демонстрации 1-г, ТЦ «Утюг», цокольный этаж, бутик 11.
8−906−629−25−36
www.ozelot-tula.ru
Шуба — исключительный подарок и достойное приобретение, которое не только согреет, но и придаст вашему образу безупречность. Меховой салон Ozelot дарит своим клиентам скидки до 50% на все изделия.
Здесь представлены меха разных видов, цветов и с разнообразными вариантами выделки. Поверьте, они способны очаровать даже самых искушенных ценителей роскоши.
Шубы, манто, жилеты из меха норки, рыси, шиншиллы, енота, соболя — модели от классики до эксклюзивных — выгодно подчеркнут вашу индивидуальность. Завершить образ помогут аксессуары, также представленные в меховом салоне Ozelot. Вся продукция — от немецких производителей с мировым именем, таких как Manakas, Rosenberg & Lenhart, Lubert de Cologne. Изделия этих брендов компания реализует уже больше 10 лет, что дает гарантию безупречного качества.
Все меховые изделия Ozelot изготавливают из материалов, имеющих сертификат гарантированного происхождения (OA — Origin Assured). Эта сертификация означает, что используемые для пошива шуб шкурки происходят из стран, в которых национальные и международные положения и стандарты регламентируют производство меха.
В меховом салоне Ozelot вас ждут квалифицированные консультанты, с радостью готовые помочь вам найти ваше эксклюзивное «зимнее сокровище».
Спешите! Горячая распродажа уже началась.
Золотой песок: создайте свой, неповторимый образ
Адрес: Тула, ул. Советская, д. 14
Тел.: +7 (4872) 211 — 611
+7 (910) 700 — 61 — 62
Сайт: zolotoypesok71.ru
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Студия брендовой одежды «Золотой песок» радует своих покупательниц скидками до 70%. Акция начнётся 3 января и продлится до 31 января 2017 года.
Кроме того, студия дарит каждому покупателю сертификат на 500 рублей на следующую покупку.
В студии «Золотой песок» представлены эксклюзивные дизайнерские платья собственного производства. Они отшиваются в Москве и Санкт-Петербурге, причем партии ограничены несколькими экземплярами.
Если вы любите выделяться и подчеркивать свою индивидуальность, наряды от «Золотого песка» вам точно придутся по вкусу.
В студии одежды «Золотой песок» более 200 вариантов нарядов с 38 по 48 размер. Здесь можно подобрать костюм или платье для любого случая: повседневные, коктейльные, вечерние, свадебные — все это вы найдете в «Золотом песке».
Наряды от студии «Золотой песок» шьются по классическим лекалам, но даже на самой нестандартной фигуре они будут сидеть идеально — в студии есть собственное ателье, где профессиональные мастера подгонят платье по вашим меркам совершенно бесплатно.