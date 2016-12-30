Новые законы: Что изменилось в жизни туляков с 1 января 2017 года

Новый год — новые законы! «Слобода» собрала самые важные актуальные нововведения, которые повлияют на нашу жизнь в будущем году.

Пенсии и пенсионный возраст

5000 рублей получат с 13 по 28 января 2017 года российские пенсионеры. Эта единовременная выплата положена всем, кто постоянно проживает на территории РФ и получает пенсию по состоянию на 31 декабря 2016 года. Если пенсионер получает две пенсии (например, «военный» пенсионер), единовременную выплату будет осуществлять ПФР. Почтальоны доставят выплату на дом. Для пенсионеров, которые получают пенсию через кредитные или другие доставочные организации, действуют те же сроки выплаты.

На 5,8% с февраля 2017 года будут проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости составит 13 657 рублей. У пенсионеров, которые работали в 2016 году, страховые пенсии вырастут с августа 2017 года. Максимальная прибавка — денежный эквивалент трех пенсионных баллов.

4 823,35 рублей с февраля 2017 года составит размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Вырастет с 1 февраля также стоимость пенсионного балла — до 78,58 рубля (в 2016 году — 74,27 рубля).

На 5,8% с февраля 2017 года будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, которые получают федеральные льготники.

На 2,6% с 1 апреля 2017 года повысят социальные пенсии. Среднегодовой размер социальной пенсии составит 8 803 рубля.

С 1 января 2017 года пенсионный возраст у госслужащих, а также работников муниципальных организаций будет постепенно повышаться. К 2026 году женщины будут уходить на пенсию в 63 года, а мужчины — в 65 лет, но к 2032 году. Изменения коснутся и стажа госслужбы, который нужен для получения пенсии за выслугу лет. По новым правилам — стаж не менее 20 лет. Сейчас этот срок на пять лет меньше.

Зарплата и пособия

Зарплата директоров и главбухов государственных и муниципальных организаций будет зависеть от зарплаты рядовых сотрудников. Федеральное правительство, региональные и муниципальные власти будут устанавливать предельный уровень соотношения зарплат. За несоблюдение установленного предельного уровня соотношения зарплаты данным законом предусмотрена ответственность — трудовой договор между руководителем организации-нарушителя и работодателем прекращается.

7800 рублей составит минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 июля 2017 года. Он вырастет на 300 рублей. Напомним, что согласно законодательству РФ работодатели не имеют права платить работникам месячную заработную плату меньше минимальной. Также МРОТ используется для определения суммы штрафов, сборов и налогов.

453 026 рублей составит размер материнского капитала в 2017 году. Действие закона о материнском капитале продлено до 31 декабря 2018 года. С 2017 года сертификат можно получить на бумаге или в электронном виде.

Также изменится список документов для получения маткапитала. Об этом - здесь.

Социальные стипендии в 2017 году будут выплачиваться только лицам, получающим помощь государства.

В течение 2017 года медицинские учреждения будут переходить на электронный документооборот (мы уже рассказывали об этом вот тут). Это значит, что бумажные больничные листы будут постепенно заменены электронными аналогами. Кстати, болеть теперь совсем невыгодно, потому что изменен порядок начисления денег по временной нетрудоспособности.

Для оплаты больничного листа установлена новая формула, по которой средняя зарплата начисляется при стаже от 15 лет, 80% средней зарплаты — для проработавших не менее 8 лет; 60% — для остальных работников.

Услуги ЖКХ

С 1 января 2017 года изменится структура оплаты коммунальных платежей. Расходы на оплату ОДН электроэнергии, холодной и горячей воды будут включены в строку «содержание жилья» в размере норматива. Он рассчитывается на каждый дом индивидуально, в зависимости от площади помещений, входящих в состав общего имущества в доме. Нововведение касается как собственников жилья, так и нанимателей.

На 4,9% вырастут с 1 июля 2017 года тарифы на газ, электроэнергию и услуги коммунального сектора (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение).

В программу капремонта с 2017 года включен ремонт балконных плит, не являющихся аварийными. Заключение о необходимости проведения работ будут давать эксперты. Работы будут проводиться в рамках ремонта фасада.

В 2017 году достаточно набрать более 50% голосов собственников, чтобы принять решение о формировании фонда капремонта многоквартирного дома на специальном счете. Ранее требовалось 2/3 голосов всех жителей.

Недвижимость

С 1 января 2017 года регистрировать недвижимость можно будет в любом офисе приема документов, то есть в любом МФЦ, так как вся информация о недвижимости, сделках с ней и кадастровом учете содержится в одном месте — Едином государственном реестре недвижимости. Кроме того, с января вводится услуга по доставке документов после проведения регистрации права в любое удобное место и время. «Курьерская» опция платная. Выписку об объекте недвижимости можно получить в течение трех дней (вместо пяти). Свидетельство о праве выдаваться не будет — вместо него появится специальная регистрационная надпись на документе от сделки.

Кадастровая стоимость недвижимости на период с 1 января 2017 года по 1 января 2020 года заморожена на уровне стоимости года 2014 года.

Для оспаривания кадастровой стоимости недвижимости можно сразу подавать иск в суд. Подробные советы здесь.

С 1 января машино-место в подземных паркингах считается самостоятельным объектом недвижимости в случае, если изолировано и обособлено от других помещений в паркинге. И его можно купить в ипотеку. В иных случаях машино-место, как и прежде, относится к общедомовому имуществу. Самовольно захваченный участок земли во дворе по-прежнему не считается машино-местом и самостоятельным объектом недвижимости.

С 1 января 2017 года вводится ответственность за несообщение физическим лицом информации об объектах налогообложения. То есть, если вы не сообщили в налоговый орган, что у вас в собственности имеется имущество, земельный участок или транспорт, вам грозит штраф в размере 20% от не уплаченной суммы налогов.

12-процентную ставку по ипотеке с господдержкой продлили до 1 июля 2017 года.

С 1 марта 2017 года отменена бесплатная приватизация жилья для тех, кто получил квартиру в 2016 году, но не успел приватизировать ее. После указанной даты приватизировать квартиры бесплатно смогут дети-сироты, жители Крыма и те, кто подал заявку ранее 2005 года.

Займы, налоги и долги

С 1 января 2017 года граждане смогут уплачивать налоги за других лиц. До этого закон позволял платить налоги только за недееспособных лиц или за своих несовершеннолетних детей. Организациям предоставлено право уплачивать налоги за других юридических лиц.

Суммы процентов и других обязательных платежей по микрозаймам сроком до 1 года не могут теперь превышать сумму займа больше, чем в три раза. Пени и штрафы теперь можно начислять только на непогашенную сумму долга. И если должник допустил серьезную просрочку, сумма процентов должна быть не больше двукратного размера долга.

Долги по коммунальным платежам коллекторы больше взыскивать не могут.

Взыскатель имеет право общаться с должником непосредственно либо через переписку — 1 раз в сутки, дважды в неделю, 8 раз в месяц. А после 4 месяцев с момента образования просрочки должник вправе общаться с взыскателем через адвоката. Вообще заниматься взысканием долгов могут с 1 января 2017 года только внесенные в специальный реестр агентства. А людям с судимостью запрещено общаться с должником. Нарушение закона обернется для коллекторов штрафами до 2 млн руб.

С 1 января любой человек может подать в суд заявление, жалобу, представление и иные документы в электронном виде.

Надо заполнить форму на официальном сайте суда в интернете и закрепить документ электронной подписью. Судьи обязаны выполнить судебный акт в электронной форме и подписать его усиленной квалифицированной электронной подписью.

С 15 января 2017 года неплательщиков, у которых долг превышает 10 тыс. рублей, будут временно лишать водительских прав.

Согласно новому закону, судебные приставы смогут ограничивать право управления автомобилем следующим категориям должников: неплательщики алиментов, не возместившие ущерб здоровью или ущерб по потере кормильца, должники, причинившие ущерб преступлением, нарушители правил дорожного движения, уклоняющиеся от общения с ребенком по решению суда.

Что подорожает в 2017-м

На 14,5% увеличены акцизы на сигареты, соответственно, в среднем пачка сигарет подорожает с 92 до 113 руб.

В 2 раза увеличены акцизы на вино. А значит, бутылка вина в среднем подорожает на 10−20%.

На 6,5% увеличены акцизы на бензин и на треть — на дизельное топливо.

АИ-95, скорее всего, подорожает с нынешних 38,2 руб./л до 44−46 руб./л. Заправка стандартного бака в 40 литров обойдется уже в 1,7−1,8 тыс. руб. вместо 1,5 тысяч.

В 3 раза с 1 января 2017 года подорожает полис ОСАГО для водителей, имеющих большое число нарушений.

На 18% подорожает мультимедийный контент Google — иностранные компании с 2017 года обязаны платить НДС с продажи электронных книг, изображений, музыки, аудиозаписей, игр и компьютерных программ.

5000 рублей вместо 3500 стоит для взрослых с 1 января 2017 года оформление загранпаспорта нового образца с биометрией и сроком действия 10 лет. Для детей он обойдется в 2 000 рублей. Расценки на загранпаспорт старого образца остаются прежними. Правда, пользователи Единого портала госуслуг могут получить скидку при оплате госпошлин за получение загранпаспорта и постановка автомобиля на учет.

На 15% в течение года подорожает продуктовая корзина по сравнению с 2016 годом.

Прогнозируется, что особенно сильно подорожают чай, кофе, шоколад, коньяк и какао.

Алкоголь в пластиковой таре объемом больше 1,5 литров с 1 июля 2017 года под запретом в розничной продаже. Штраф для организаций за нарушение — до 500 тысяч рублей. Вообще, в плане алкоголя в 2017 году многое меняется. Подробности здесь.

Транспорт

Детей 7−12 лет с 1 января 2017 года можно возить на заднем сидении без кресла, просто пристегнутыми.

500 рублей штрафа грозит с 1 января 2017 года родителям, которые оставляют детей до 7 лет в машинах одних. Даже если это всего несколько минут.

Во всех новых автомобилях в России с января 2017 года должна быть система «ЭРА-ГЛОНАСС», которая способна автоматически оповещать экстренные службы о ДТП. Из-за нововведения цена на автомобили может повыситься.

С 1 января 2017 года страховые компании обязаны оформлять договора обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) владельца транспортного средства в виде электронного документа. Если страховщик откажется продавать полис через интернет, то ему грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Для заключения договора в электронном виде необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании заявление и уплатить страховую премию с банковской карты либо через электронную платежную систему интернет-банка.

Если в течение 30 минут с момента направления через сайт страховщика надлежащим образом оформленного заявления нет возможности заключить договор, автовладельцу следует обращаться в территориальное учреждение Банка России по адресу: Тула, ул. Советская, 88, тел.: 32−54−06, 30−00−41 или в Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России по телефону 8−800−250−40−72 или на электронную почту fps@cbr.ru.

С 1 февраля 2017 года водительские удостоверения можно получить в многофункциональных центрах. Там же права можно обменять по истечении срока действия, получить дубликат или внести в документ изменения.

С 1 июля 2017 года начнется переход на электронные паспорта для транспортных средств. Полный переход от бумажных ПТС на электронные займет около двух лет. Пошлина за выдачу электронного ПТС составит 800 рублей (за внесение изменений — 350 рублей).

Структура ЗАГС в Большой Туле изменилась

Мы уже писали, что с января 2017 года отдел загс по Центральному району в Туле на пр. Ленина, 91 стал отделом по регистрации рождений, установления отцовства и усыновления.

Сохранены удаленные рабочие места по регистрации рождений в ГУЗ «Родильный дом № 1 г. Тулы» (ул. Революции, 4) и в ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр» (2-й проезд Гастелло, 19).

Отдел загс по Зареченскому району на ул. Октябрьская, 74, стал сектором по регистрации перемены имени.

В отделе загс по Пролетарскому району на ул. Степанова, 34-а, имеет два сектора — по регистрации и расторжения брака (с архивом записей актов по расторжению браков с 1988 года по настоящее время), а также по регистрации смерти (переехал с ул. Демонстрации, 136).

В отделе загс по Привокзальному и Советскому районам на ул. Демонстрации, 136 начал работу отдел по обработке, хранению и выдаче документов. Сюда переехал архив записей актов гражданского состояния из Дворца бракосочетания на ул. Советской, 47, и архивы отделов загс Зареченского, Пролетарского, Центрального, Ленинского районов.

Браки регистрируют в Дворце бракосочетания и на трех дополнительных площадках — пр. Ленина, 91, ул. Октябрьская, 74, ул. Советская, 29.

В отделе загс по Ленинскому району (пос. Ленинский, ул. Центральная, 1) сохраняется удаленное рабочее место комитета загс администрации Тулы, где будут регистрировать все виды актов гражданского состояния (рождение, установление отцовства, усыновление, перемена имени, заключение и расторжение брака, смерть).

Все загсы Тулы остаются центрами подтверждения личных данных граждан в ЕСИА.