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Щелкунчик

Щелкунчик

Балет «Щелкунчик» от «Talarium et Lux» под руководством Михаила Лавровского — это погружение вместе с артистами в мир танца и анимации. Изюминкой представления являются потрясающие мультимедийные декорации — уникальная технология, которая представлена в России только в театре русского балета Talarium et Lux Ведь не все, что мы видим, сможем потрогать, и не все, до чего мы можем коснуться, можем услышать. Иллюзия реальности — вот то, что называется магией театра.

Традиции и современность — статичность и динамика — все это подходит для описания «Щелкунчика» — традиционного спектакля российских и зарубежных театров, переведенного в новый формат. Сказки и мечты на сцене становятся реальностью…

Новые технологии, классическая школа хореографии и непревзойденная музыка П. И. Чайковского, создали основу для классического балетного спектакля, не сходящего из репертуара театров.

Не пропустите прекрасную возможность в новый год открыть для себя неповторимый мир балетного театра в совершенно новом качестве и необычном оформлении.

Стоимость билетов от 400 до 1400 Р.
Справки по тел. 55−01−17; 8 (903) 260−30−13.

Где и когда?
Городской концертный зал
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
3 января 2017, вторник
14:00
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