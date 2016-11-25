Новогоднее представление в лучших традициях семьи Толстых. Волшебный спектакль для детей и их родителей напомнит о чуде Нового года и Рождества. Яркие конкурсы и игры, песни, загадки и, конечно, красавица-елка ждут маленьких гостей.

В этом году юным зрителям покажут сказку «Принцесса Снегурочка», где вредная и капризная принцесса превращается в добрую и щедрую Снегурочку благодаря силам любви и волшебства. Детей ждут забавные сказочные персонажи – Фея Питания и Фея Воспитания со сказками и песнями, строгий Король с каверзными загадками, рассеянная Сороконожка со смешным танцем и сам Дедушка Мороз с развеселыми играми для детей. А в финале – доказательство того, что творить волшебство может любой, если научится думать о тех, кто его окружает.

В программе праздника хоровод, сладкие и творческие подарки от Деда Мороза и Снегурочки, танцевальные номера от хореографического ансамбля «Непоседы» и фотографирование со сказочными персонажами.

Спектакль рассчитан на детей от 2 до 10 лет.

Вход по билетам. Стоимость детского билета – 800 Р (в стоимость включен подарок). Стоимость взрослого билета – 300 Р.

Билеты можно приобрести в галерее «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, 12. Тел.: +7 (4872) 47-35-80, +7 (910) 157-58-68. Режим работы: вторник – воскресенье 11.00 – 19.00.