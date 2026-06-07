В Тульской области в понедельник, 8 июня, будет небольшая облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер южной четверти, 4-9 м/с. Температура воздуха — +24…+29 °С. Атмосферное давление — 745-750 мм рт. ст.
В течение дня — легкий ветерок.
В Тульской области в понедельник, 8 июня, будет небольшая облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер южной четверти, 4-9 м/с. Температура воздуха — +24…+29 °С. Атмосферное давление — 745-750 мм рт. ст.
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