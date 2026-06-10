10 июня в России отмечают День фермера. Побывали в гостях у многодетной семьи Ивана и Дарьи Ивановых в деревне Проскурино, что рядом с Крапивной в Щекинском районе.

Фото Дмитрия Дзюбина и из архива семьи Ивановых.

Семья Ивановых — это папа Иван, мама Дарья, сыновья Михаил, Никита, Матвей и Ян. Все они живут в большом просторном доме, во дворе — баня, игровая зона для детей и место для бассейна. А вот все теплицы с овощами Ивановы перенесли «на работу» — так они называют территорию хозяйства, землю, которую обрабатывают уже много лет и которая каждый год одаривает их урожаем.



Ян, Дарья, Матвей, Никита, Михаил и Иван Ивановы.

Сельское хозяйство досталось молодым супругам Ивановым в наследство от родителей Ивана, Николая и Татьяны. Они начинали с кооператива. А когда кооперативы распались, продолжили заниматься своим делом. В этом году их крестьянско-фермерскому хозяйству — 28 лет!

— Я с детства в сельском хозяйстве, — рассказывает Иван. — Родился в деревне Проскурино, здесь рос, здесь и пригодился (смеется).

— Я юрист, окончила университет в Москве, и мне там предложили работу в суде, — говорит Дарья. — Карьерные перспективы были блестящими, но Иван сказал: «В Москву — без меня!» И я выбрала личное счастье. Осталась рядом с любимым человеком, мы поженились, и сейчас у нас уже четверо сыновей. Ни разу не пожалела о своем решении.

Когда Дарья вошла в семью, она сразу поддержала мужа. Сейчас на ней — все юридические вопросы, связанные с фермерским хозяйством.

В хозяйстве 1500 обрабатываемых гектаров.

— По размерам это среднее хозяйство или маленькое, смотря с чем сравнивать, — смеётся Иван.

— У нас столько земли, что мы даже можем держать её «под паром», — говорит Дарья. — Один и тот же участок земли нельзя засаживать каждый год, потому что земля истощается, нужно давать ей отдыхать. Землю нужно любить, относиться к ней бережно, с уважением, тогда она ответит взаимностью.

Ивановы выращивают зерновые культуры и овощи: капусту, картофель, морковь. В теплицах растут все овощи к столу для себя и для работников — помидоры, огурцы, перец, зелень. Есть куры, так что мясо и яйца тоже свои. А еще в хозяйстве две коровы и около сорока коз, которые дают молоко и мясо.

— У моей свекрови, можно сказать, «зелёные руки», — рассказывает Дарья. — Она в теплицах выращивает и арбузы, и дыни. И у неё все вызревает! Она мечтает о том, чтобы у нас в хозяйстве появился яблоневый сад.

По словам Ивана, в сезон приходится работать с утра до ночи.

— Самый сложный период — посевная и уборочная. Я уезжаю в поля рано утром, рабочий день может длиться по 14 часов, — говорит Иван. — Огромное значение имеют капризы погоды: то сильные заморозки, то засуха, то ливни. И со всеми этими вызовами нам приходится справляться. Как говорится, у нас всегда есть план Б. Бывают годы, когда идёт потеря урожая; бывает, когда урожая нет совсем. В сельском хозяйстве всегда есть риски, и мы должны быть к этому готовы. Зимой отдыхать тоже не получается: идёт сортировка урожая, продажа, подготовка техники к новому сезону. Работа есть всегда.

Как говорит Иван, сил пока хватает: земля делится своей энергией.

А иногда и погода дает отдохнуть: если зарядил на весь день дождь, то в поле делать нечего.

Сам Иван не сидит в кабинете, он работает на КамАЗе. Например, может загрузить в машину удобрения и развозить по полям.

— У нас никто в кабинетах не сидит, — смеётся мужчина. — Например, мой брат работает на комбайне.

А ещё в сельском хозяйстве сложно с кадрами: люди не хотят работать в полях, потому что это очень тяжело.

— Работников у нас около 10 человек, все они иностранцы. Работники сдают медицинские анализы и обязательно — экзамен на знание русского языка. Без этого они не смогут получить патент на работу.

Хозяйство развивается и растёт, сейчас Дарья и Иван мечтают о том дне, когда смогут закупить современную технику. У них есть и КамАЗы, и тракторы, и комбайны, и погрузчики, и манипуляторы, но все требуют обновления.

На вопрос о том, за что Иван и Дарья любят землю, супруги улыбаются.

— Мы патриоты! — говорит Иван. — И вообще, желания все бросить и уехать, например в Москву, никогда не было. «Каменные джунгли» и работа в офисе — не для нас.

— За что я люблю землю? Это философский вопрос, — рассуждает Дарья. — Земля — жизнь! Ты посеял зёрнышко и смотришь, как оно дает всходы, как оно растёт; переживаешь, чтобы были плоды. А потом урожай нужно собрать, сохранить.

А вы знаете, как дышится в поле? Как там красиво? Цветущий рапс, гречиха… Когда поля цветут, никто не может проехать мимо, все останавливаются и начинают фотографироваться — такая это красота!

Ивановы — многодетные родители: в семье подрастают четыре сына!

Старший Михаил учится в школе, оканчивает девятый класс. Его хобби — морское дело, он занимается в детском объединении «Корабелы» в Пришне. Будущие моряки ездят по всему миру, сейчас, конечно, активнее по России: Владивосток, Анапа, Нижний Новгород, Великий Новгород, Калининград. Миша хочет связать свою жизнь с морем и собирается поступать в Санкт-Петербургский университет, будет изучать геодезию.

Никите 11 лет, он учится в школе и занимается футболом в спортивном клубе «Левша».

— Он очень творческий мальчик, и мы надеемся, что Никита выберет для себя театральное направление, — говорит Дарья.

Восьмилетний Матвей окончил первый класс, поет в хоре, плавает и показывает хорошие результаты. Самому маленькому члену семьи — Яну — всего годик.

— Сельские ребята видят, как много работают их родители, — говорит Дарья. — Мы с самого маленького возраста стараемся прививать им трудолюбие. Миша сейчас сдает экзамены, а в свободные дни он решил подработать, чтобы не просить деньги у нас. Например, он занимался прополкой в теплицах.

На вопрос о том, кто из детей продолжит работу на селе, родители смеются:

— Мы даем им право выбора, открываем горизонты, а они уже сами будут решать, кем им быть. Возможно, кто-то из них примет решение остаться на своей малой родине и продолжить трудиться в поле.

— Мы с детьми не любим сидеть дома и поэтому очень часто выбираемся в Тулу; здесь мы любим гулять в парке, на набережной, по торговым центрам, — говорит Дарья. — Нам нравится путешествовать по стране, выбирать маршруты, мы продумываем, куда поедем. Скоро собираемся с палатками на Рыбинское водохранилище.

В большой многоместной машине все вмещаются!

Когда мы гуляем в городе, я спрашиваю детей, хотели бы они жить здесь, нравятся ли им квартиры.