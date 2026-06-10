Семья Ивановых — это папа Иван, мама Дарья, сыновья Михаил, Никита, Матвей и Ян. Все они живут в большом просторном доме, во дворе — баня, игровая зона для детей и место для бассейна. А вот все теплицы с овощами Ивановы перенесли «на работу» — так они называют территорию хозяйства, землю, которую обрабатывают уже много лет и которая каждый год одаривает их урожаем.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/30/93/f7c9-f194-4b79-b277-b8eccbadfbb0/c128e92c-a958-43f0-bcc3-9b442d661401.jpg
Ян, Дарья, Матвей, Никита, Михаил и Иван Ивановы.

Сельское хозяйство досталось молодым супругам Ивановым в наследство от родителей Ивана, Николая и Татьяны. Они начинали с кооператива. А когда кооперативы распались, продолжили заниматься своим делом. В этом году их крестьянско-фермерскому хозяйству — 28 лет! 

— Я с детства в сельском хозяйстве, — рассказывает Иван. — Родился в деревне Проскурино, здесь рос, здесь и пригодился (смеется).

— Я юрист, окончила университет в Москве, и мне там предложили работу в суде, — говорит Дарья. — Карьерные перспективы были блестящими, но Иван сказал: «В Москву — без меня!» И я выбрала личное счастье. Осталась рядом с любимым человеком, мы поженились, и сейчас у нас уже четверо сыновей. Ни разу не пожалела о своем решении. 

Когда Дарья вошла в семью, она сразу поддержала мужа. Сейчас на ней — все юридические вопросы, связанные с фермерским хозяйством. 

В хозяйстве 1500 обрабатываемых гектаров. 

— По размерам это среднее хозяйство или маленькое, смотря с чем сравнивать, — смеётся Иван.

— У нас столько земли, что мы даже можем держать её «под паром», — говорит Дарья. — Один и тот же участок земли нельзя засаживать каждый год, потому что земля истощается, нужно давать ей отдыхать. Землю нужно любить, относиться к ней бережно, с уважением, тогда она ответит взаимностью.

20220612_120928.jpg

Ивановы выращивают зерновые культуры и овощи: капусту, картофель, морковь. В теплицах растут все овощи к столу для себя и для работников — помидоры, огурцы, перец, зелень. Есть куры, так что мясо и яйца тоже свои. А еще в хозяйстве две коровы и около сорока коз, которые дают молоко и мясо.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/30/93/f7c9-f194-4b79-b277-b8eccbadfbb0/126aef2c-5838-420c-91c4-40e23ca0d2b9.jpg

— У моей свекрови, можно сказать, «зелёные руки», — рассказывает Дарья. — Она в теплицах выращивает и арбузы, и дыни. И у неё все вызревает! Она мечтает о том, чтобы у нас в хозяйстве появился яблоневый сад.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/30/93/f7c9-f194-4b79-b277-b8eccbadfbb0/cede3197-6b24-4b64-b05d-230539991370.jpg

По словам Ивана, в сезон приходится работать с утра до ночи. 

— Самый сложный период — посевная и уборочная. Я уезжаю в поля рано утром, рабочий день может длиться по 14 часов, — говорит Иван. — Огромное значение имеют капризы погоды: то сильные заморозки, то засуха, то ливни. И со всеми этими вызовами нам приходится справляться. Как говорится, у нас всегда есть план Б. Бывают годы, когда идёт потеря урожая; бывает, когда урожая нет совсем. В сельском хозяйстве всегда есть риски, и мы должны быть к этому готовы. Зимой отдыхать тоже не получается: идёт сортировка урожая, продажа, подготовка техники к новому сезону. Работа есть всегда.

Как говорит Иван, сил пока хватает: земля делится своей энергией. 

А иногда и погода дает отдохнуть: если зарядил на весь день дождь, то в поле делать нечего.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/30/93/f7c9-f194-4b79-b277-b8eccbadfbb0/56cd3657-fd4d-412f-9367-47937873364b.jpg

Сам Иван не сидит в кабинете, он работает на КамАЗе. Например, может загрузить в машину удобрения и развозить по полям. 

— У нас никто в кабинетах не сидит, — смеётся мужчина. — Например, мой брат работает на комбайне.

А ещё в сельском хозяйстве сложно с кадрами: люди не хотят работать в полях, потому что это очень тяжело. 

— Работников у нас около 10 человек, все они иностранцы. Работники сдают медицинские анализы и обязательно — экзамен на знание русского языка. Без этого они не смогут получить патент на работу.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/30/93/f7c9-f194-4b79-b277-b8eccbadfbb0/968478c0-6c70-4340-b4eb-333a808e186c.jpg

Хозяйство развивается и растёт, сейчас Дарья и Иван мечтают о том дне, когда смогут закупить современную технику. У них есть и КамАЗы, и тракторы, и комбайны, и погрузчики, и манипуляторы, но все требуют обновления.

На вопрос о том, за что Иван и Дарья любят землю, супруги улыбаются.

— Мы патриоты! — говорит Иван. — И вообще, желания все бросить и уехать, например в Москву, никогда не было. «Каменные джунгли» и работа в офисе — не для нас.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/30/93/f7c9-f194-4b79-b277-b8eccbadfbb0/5d0efaf6-340f-4733-acbc-7db4d13f275a.jpg

— За что я люблю землю? Это философский вопрос, — рассуждает Дарья. — Земля — жизнь! Ты посеял зёрнышко и смотришь, как оно дает всходы, как оно растёт; переживаешь, чтобы были плоды. А потом урожай нужно собрать, сохранить.

А вы знаете, как дышится в поле? Как там красиво? Цветущий рапс, гречиха… Когда поля цветут, никто не может проехать мимо, все останавливаются и начинают фотографироваться — такая это красота! 

Ивановы — многодетные родители: в семье подрастают четыре сына!

_F5A3614.jpg

Старший Михаил учится в школе, оканчивает девятый класс. Его хобби — морское дело, он занимается в детском объединении «Корабелы» в Пришне. Будущие моряки ездят по всему миру, сейчас, конечно, активнее по России: Владивосток, Анапа, Нижний Новгород, Великий Новгород, Калининград. Миша хочет связать свою жизнь с морем и собирается поступать в Санкт-Петербургский университет, будет изучать геодезию.

Никите 11 лет, он учится в школе и занимается футболом в спортивном клубе «Левша». 

— Он очень творческий мальчик, и мы надеемся, что Никита выберет для себя театральное направление, — говорит Дарья. 

_F5A3559.jpg

Восьмилетний Матвей окончил первый класс, поет в хоре, плавает и показывает хорошие результаты. Самому маленькому члену семьи — Яну — всего годик. 

— Сельские ребята видят, как много работают их родители, — говорит Дарья. — Мы с самого маленького возраста стараемся прививать им трудолюбие. Миша сейчас сдает экзамены, а в свободные дни он решил подработать, чтобы не просить деньги у нас. Например, он занимался прополкой в теплицах.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/30/93/f7c9-f194-4b79-b277-b8eccbadfbb0/687140ca-01a0-4480-b277-62e4723e75a4.jpg

На вопрос о том, кто из детей продолжит работу на селе, родители смеются:

— Мы даем им право выбора, открываем горизонты, а они уже сами будут решать, кем им быть. Возможно, кто-то из них примет решение остаться на своей малой родине и продолжить трудиться в поле.

— Мы с детьми не любим сидеть дома и поэтому очень часто выбираемся в Тулу; здесь мы любим гулять в парке, на набережной, по торговым центрам, — говорит Дарья. — Нам нравится путешествовать по стране, выбирать маршруты, мы продумываем, куда поедем. Скоро собираемся с палатками на Рыбинское водохранилище.

В большой многоместной машине все вмещаются!

Когда мы гуляем в городе, я спрашиваю детей, хотели бы они жить здесь, нравятся ли им квартиры. 

Но они-то уже привыкли к просторам, к свежему воздуху. Поэтому в городе мы любим провести время, но всегда с большим удовольствием возвращаемся к себе домой, в нашу родную деревню Проскурино.

Галерея
показать все фотографии