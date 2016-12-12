«Барбариков» знают и любят дети всей России и Ближнего зарубежья. Это популярный детский бренд благодаря мультсериалу «Лёлик и барбарики», песням-хитам «Барбариков»: «Барбарики-Что такое доброта», «С днём рождения и я, и я», «У друзей нет выходных», «Далеко от мамы», одноименной детской группе, книгам и куклам.

Мультконцерт «Барбариков» — это интерактивная концертная программа, в которой «Барбарики» на сцене и зрители в зале споют вместе любимые хиты и новые песни «Барбариков», увидят на экране фрагменты мультфильма «Лёлик и барбарики».

В рамках концерта «Барбарики» пригласят на сцену детей из зала и проведут с ними и всем залом мастер-класс, поставят номер и все вместе споют и станцуют финальную песню.

Художественный руководитель — поэт и композитор Татьяна Залужная/Любаша/, автор хитов А. Пугачевой, Ф. Киркорова, Валерии, К. Орбакайте, Витаса, «Барбариков».

Билет от 300 Р.