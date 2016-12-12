афиша
афиша
Регистрация
Барбарики

Барбарики

«Барбариков» знают и любят дети всей России и Ближнего зарубежья. Это популярный детский бренд благодаря мультсериалу «Лёлик и барбарики», песням-хитам «Барбариков»: «Барбарики-Что такое доброта», «С днём рождения и я, и я», «У друзей нет выходных», «Далеко от мамы», одноименной детской группе, книгам и куклам.

Мультконцерт «Барбариков» — это интерактивная концертная программа, в которой «Барбарики» на сцене и зрители в зале споют вместе любимые хиты и новые песни «Барбариков», увидят на экране фрагменты мультфильма «Лёлик и барбарики».

В рамках концерта «Барбарики» пригласят на сцену детей из зала и проведут с ними и всем залом мастер-класс, поставят номер и все вместе споют и станцуют финальную песню.

Художественный руководитель — поэт и композитор Татьяна Залужная/Любаша/, автор хитов А. Пугачевой, Ф. Киркорова, Валерии, К. Орбакайте, Витаса, «Барбариков».

Билет от 300 Р.

Где и когда?
Дворец культуры железнодорожников им. В.И. Ленина
Дворец культуры железнодорожников им. В.И. Ленина
Тула, улица Демонстрации, 134
3 января 2017, вторник
11:00
 В календарь
 В календарь
3 января 2017, вторник
15:00
 В календарь
 В календарь
4 января 2017, среда
11:00
 В календарь
 В календарь
+1
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика