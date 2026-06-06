По данным  синоптиков, сегодня в Туле ожидается небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем восточной четверти 4-9 м/с.

Температура днем +22…+27℃. Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.