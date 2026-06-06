По данным синоптиков, сегодня в Туле ожидается небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем восточной четверти 4-9 м/с.
Температура днем +22…+27℃. Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.
Температура днем +22…+27℃
По данным синоптиков, сегодня в Туле ожидается небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем восточной четверти 4-9 м/с.
Температура днем +22…+27℃. Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.
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