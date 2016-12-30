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Рождественская ель

Рождественская ель

Приглашаем посетителей попробовать себя в вышивке изонитью. С помощью этой техники можно создавать большие декоративные панно, натюрморты и даже портреты, а освоить ее азы совсем несложно. Занятие изонитью способствует эстетическому и умственному развитию, расширяет кругозор, воспитывает художественный вкус, формирует творческое отношение к окружающей жизни и нравственные представления, учит наблюдать. На мастер-классе мы создадим праздничную композицию, которую можно будет оформить в рамку как картину или подарить в качестве рождественской открытки.

Стоимость участия — 100 Р.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
Тульский областной краеведческий музей
Тула, улица Советская, 68
4 января 2017, среда
12:00
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