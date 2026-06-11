Перекусить на улице, «заморить червячка», подкрепиться, «слопать» по пирожку в рабочий полдень — как ни назови, звучит аппетитно! Сегодня вспоминаем перекусы и что можно было купить поесть прямо на улице.

Перекусить чем-то недорогим, вкусным и горячим – это любили и наши предки, это любим и мы сейчас!

Когда времени на обед не хватает

С кем не бывало: работаешь себе, как вол, или учишься, грызешь гранит науки – обстоятельно, не торопясь. А потом около столовки понимаешь: надо было выйти на обед пораньше! Очередь в столовой километровая, и гарантии, что тебе хоть что-то останется, нет просто никакой. Очереди – за пирожками, чебуреками, сосисками или котлетами в тесте.

Как правило, торговля шла на улице, товар заворачивали в пищевую бумагу. Иногда к услугам рабочих и инженеров было несколько «стоячих» столов, чтобы можно было поставить на них купленную здесь же бутылку ситро «Золотой ключик». Эти столики моментально занимались и так же моментально освобождались перекусывающими советскими гражданами: пять-семь минут – и ты уже бежишь дальше!

Пирожки с мясом, рисом, повидлом, пончики с джемом и сахарной пудрой, беляши, гребешки – но не все сразу, а один, максимум два вида свежайшей еды-пятиминутки – тут уж как повезет!

Многие брали пирожки домой и там действительно было что брать, ведь в СССР все делали строго по ГОСТу и только из натуральных продуктов. Продавали еще горячую кулинарную продукцию всего за несколько копеек – но удовольствия в ней было, пожалуй, на несколько десятков рублей!

В очереди за пирожками стояли и студенты с преподавателями, и рабочие с инженерами - настолько народной была эта незатейливая, но очень вкусная и недорогая еда!

Хотдоги – для «бомбил»

О том, что можно было перехватить в уличном ларьке по пути в школу, вспоминает туляк Илья Кравец, 47 лет:

Илья Кравец Одно из самых ярких воспоминаний об уличной еде времен СССР середины восьмидесятых – пирожки с повидлом, которые продавались у нас в Заречье, в палатке на трамвайном кольце. Жареные, в еще горячем масле… Помню, берешь такой пирожок рукой через ленту плотной пищевой бумаги – и масло капает на асфальт! Цена – пять копеек, а вкус был просто потрясающим – настоящий вкус советского детства! Не зря есть такое выражение – «берут, как горячие пирожки»… Яблочное повидло я вспоминаю до сих пор – это было что-то! Мы брали пирожки и домой: они остывали в холодильнике, тесто становилось твердым; когда разогревали и ели, это была настоящая пища богов! Пирожки в палатке продавала дородная тетя в белоснежном чепчике – настоящая королева выпечки и сахарной пудры, повелительница джема и варенья!

Пирожки – сладкие и с мясом, пирожные с глазурью по 22 копейки, пирожные с грибочком – чего только не было в этой палатке!



Немного позже, где-то в начале 90-х, в центре Тулы появился и один из первых прообразов городских фастфуд-предприятий.

– Этот ларек возник на углу улиц Советской и Оборонной. В начале 90-х муж сестры работал на «копейке» в такси, и вечерами я ездил с ним для уверенности и безопасности – в лихие годы это было в порядке вещей.

И вот однажды, когда время было уже позднее, мы поехали туда подкрепиться. Две палатки собрали огромные очереди таксистов, «бомбил» и других персонажей, объединенных желанием быстро и вкусно перекусить. Подходит наша очередь, я заглядываю в палатку.

Внутри – электроплиты, на них – кастрюли с кипящей водой и горами сосисок, повара нарезают батоны, шинкуют капусту, заправляют готовые хот-доги кетчупом – получалась какая-то просто неимоверная вкуснотища! Самым удивительным во всем этом было понимание, что это – просто вареные сосиски с хлебом, кетчупом и капустой; почему же это было так вкусно – так и осталось за гранью понимания!

Хычины

В девяностые многие тульские семьи отправлялись в выходные на Центральный городской рынок – здесь продавали продукты питания, модную одежду и обувь, бытовую технику и многое другое. И торговцам, и покупателям, стоявшим и ходившим по рядам с самого раннего утра, был жизненно необходим хотя бы минимальный перекус, быстрый и вкусный – и рынок всегда его обеспечивал.

О легендарном предшественнике современного фастфуда вспоминает тулячка Светлана Колоскова, 42 года, фотограф:

Светлана Колоскова В начале 90-х мы вместе с мамой ездили на рынок за одеждой. Помню, как я мерила обувь, стоя на картонке в палатках-тентах, расположенных на улице Пирогова и Каминского. И уже после, с чувством удовлетворения от удачных покупок и рыночного шопинга, мы искали тент с хычинами – пирогами с мясом, которые готовились прямо здесь, в квадратных металлических фритюрницах. На тот момент это были вкуснейшие, просто волшебные хычины! Мама всегда проверяла, чтобы масло, в котором они жарятся, было светлым, не прогорклым, и только после этого мы покупали эти чудесные квадратные мясные пироги, по одному хычину каждому. Тесто, лук, немного перца, мясная начинка – хычин готовили прямо на глазах у покупателей, как на восточном базаре. Было очень вкусно!

А знаете ли вы, что…

…легендарные сосиски в тесте как уличная еда появились в продаже в СССР после визита Никиты Хрущева в США (1959) и были советской адаптацией американского хот-дога.

…леденцы на палочке в форме петушка или звезды, сделанные кустарным способом из жженого сахара, стали аналогом чупа-чупсов для целого поколения детей в СССР.

Только цифры

* 5 копеек стоил пончик.

* 10 копеек – сосиска в тесте.

* 10 копеек – пирожок с мясом.

* 15 копеек – чебурек.

* 16 копеек – беляш.