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Муха и Комар

Муха и Комар

Кто бы мог подумать, что в миниатюрном мирке насекомых иногда разгораются большие и совершенно человеческие страсти! Однажды счастливица Муха нашла денежку и, купив на неё самовар, собрала гостей на праздник. Но не удостоился сей чести ленивый Трутень. Ну можно ли простить такое пренебрежение? И вот уже Трутень делает орудием своей мести Паука. Худо пришлось бы Мухе, если бы не влюблённый в неё Комар. Бесстрашный рыцарь с благородным сердцем, он, конечно, спасёт Муху, к непередаваемой радости наших юных зрителей.

Но, уверяем вас, это не единственная радость, приготовленная для детей петербургским режиссёром Станиславом Анатольевичем Мозговым, создавшим этот красивый спектакль. Ведь «Муха и Комар» — самый настоящий детский мюзикл с блестящей музыкой, смешными дуэтами и квартетами, великолепно проработанной оркестровой партитурой. Добавьте сюда впечатляющие декорации с яркими бабочками и совсем по-настоящему горящими светлячками. А ещё необычных кукол — тантамаресок (это когда туловище кукольное, а голова человеческая), словно парящих в воздухе, как обычные жучки и пчёлки. И в итоге получится, что надо бросать все дела и побыстрее вести детей на новый чудесный спектакль.

Действующие лица и исполнители:
Муха — Екатерина Прокопьева
Комар — Олег Спиренков
Трутень — Ринад Кондаев
Паук — Сергей Буряков
Светлячок — Ирина Атлашкина
Пчела — Татьяна Кондаева
Божья Коровка — Любовь Пахомова
Режиссёр-постановщик и музыкальный руководитель — С. Мозговой
Сценография, куклы, костюмы — А. Кузнецов
Авторы песен: композитор — А. Кулешов, стихи — М. Сергеев
В спектакле звучит музыка Иоганна Штрауса — сына.

Стоимость билетов: от 150 до 200 Р.
Детский (2−9 ряд) — 200 Р; взрослый (10−17 ряд) — 150 Р. Билет приобретается на одного зрителя, независимо от возраста.

Где и когда?
Тульский Государственный Театр Кукол
Тульский Государственный Театр Кукол
Тула, улица Советская, 62
5 января 2017, четверг
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