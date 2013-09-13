Кто бы мог подумать, что в миниатюрном мирке насекомых иногда разгораются большие и совершенно человеческие страсти! Однажды счастливица Муха нашла денежку и, купив на неё самовар, собрала гостей на праздник. Но не удостоился сей чести ленивый Трутень. Ну можно ли простить такое пренебрежение? И вот уже Трутень делает орудием своей мести Паука. Худо пришлось бы Мухе, если бы не влюблённый в неё Комар. Бесстрашный рыцарь с благородным сердцем, он, конечно, спасёт Муху, к непередаваемой радости наших юных зрителей.

Но, уверяем вас, это не единственная радость, приготовленная для детей петербургским режиссёром Станиславом Анатольевичем Мозговым, создавшим этот красивый спектакль. Ведь «Муха и Комар» — самый настоящий детский мюзикл с блестящей музыкой, смешными дуэтами и квартетами, великолепно проработанной оркестровой партитурой. Добавьте сюда впечатляющие декорации с яркими бабочками и совсем по-настоящему горящими светлячками. А ещё необычных кукол — тантамаресок (это когда туловище кукольное, а голова человеческая), словно парящих в воздухе, как обычные жучки и пчёлки. И в итоге получится, что надо бросать все дела и побыстрее вести детей на новый чудесный спектакль.

Действующие лица и исполнители:

Муха — Екатерина Прокопьева

Комар — Олег Спиренков

Трутень — Ринад Кондаев

Паук — Сергей Буряков

Светлячок — Ирина Атлашкина

Пчела — Татьяна Кондаева

Божья Коровка — Любовь Пахомова

Режиссёр-постановщик и музыкальный руководитель — С. Мозговой

Сценография, куклы, костюмы — А. Кузнецов

Авторы песен: композитор — А. Кулешов, стихи — М. Сергеев

В спектакле звучит музыка Иоганна Штрауса — сына.

Стоимость билетов: от 150 до 200 Р.

Детский (2−9 ряд) — 200 Р; взрослый (10−17 ряд) — 150 Р. Билет приобретается на одного зрителя, независимо от возраста.