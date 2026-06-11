Скрывать не буду — уже раз пять уже ходил на самые разные спектакли с моими сопровождающими (спасибо вам, милые девушки🙏). Сегодня напишу о некоторых особенностях — может быть, кому-то будут интересно.

1. Это не особенно критично, но на сайте тульского драматического театра до сих пор нельзя купить билеты со скидкой онлайн, несмотря на обещания администрации. Это неудобно, и я надеюсь, что разработчики добавят опцию покупки льготных билетов для инвалидов.

2. Очень радушно нас с моей и очаровательной спутницей встретили на входе в театр — предупредительные сотрудники были высоте!

3. Для меня, как для слабовидящего, самое важное в любой постановке — качественный звук, по сути, приходя в театр, любой слабовидящий слушает радиопостановку, догадываясь, что приходит на сцене. Слышал, что в столице ставят спектакли для слепых, с аудиальными комментариями всего происходящего на сцене. Было бы интересно побывать на таком спектакле!

4. Не обошлось без ложки дегтя — в перерыве между действиями публика ушла в буфет. Отдельные «театралы» во втором акте выкрикивали реплики с места, это очень сильно отвлекало. И все равно — постановка очень понравилась!

5. Аудиальное сопровождение спектакля — на высоте. Вообще, сегодня слабовидящим вроде меня, да еще и в компании друзей и подруг, ходить в театр — не только интересно, но и комфортно.

А вы давно бывали в гостях у Мельпомены? 😎