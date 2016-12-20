Генерал Мороз
Вы узнаете, как встречали Новый год в военное время, как выглядела фронтовая елка и какие поздравительные открытки получали наши воины от своих родных, познакомитесь с солдатом, который расскажет о невероятных событиях на войне в новогоднюю ночь. Вам предстоит пройти по станциям и выполнить задания Деда Мороза, поучаствовать в театрализации, чтобы получить незабываемые впечатления и традиционное угощение. Также вас ожидают загадки и конкурсы, инсценировки и демонстрация фрагментов из любимых фильмов.
Стоимость участия: взрослые – 100 Р, дети – 70 Р.
Где и когда?
Тула, (Московский вокзал)
Тел.: (4872) - 566370
24 декабря 2016, суббота
13:00
24 декабря 2016, суббота
16:00