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Генерал Мороз

Генерал Мороз

Вы узнаете, как встречали Новый год в военное время, как выглядела фронтовая елка и какие поздравительные открытки получали наши воины от своих родных, познакомитесь с солдатом, который расскажет о невероятных событиях на войне в новогоднюю ночь. Вам предстоит пройти по станциям и выполнить задания Деда Мороза, поучаствовать в театрализации, чтобы получить незабываемые впечатления и традиционное угощение. Также вас ожидают загадки и конкурсы, инсценировки и демонстрация фрагментов из любимых фильмов.

Стоимость участия: взрослые – 100 Р, дети – 70 Р.

Где и когда?
Московский вокзал
Московский вокзал
Тула, (Московский вокзал)
24 декабря 2016, суббота
13:00
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24 декабря 2016, суббота
16:00
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