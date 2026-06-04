Два года назад я неожиданно вернулась в йогу. Не потому, что захотела вновь сесть на шпагат или освоить сложные асаны. Скорее, наоборот, мне хотелось вернуть состояние баланса, гармонии и легкости. То, что обычно называют простым словом «ловкость».

Тело ведь помнит. Помнит, что когда-то легко вставало на мостик, крутило колесо, двигалось свободно и естественно. А потом появляется работа, стресс, бесконечные дела, и однажды замечаешь, что тело стало будто чужим. Мне хотелось вернуть легкость. Не только в движении, но и в мыслях. В жизни.

Йога совсем не похожа на фитнес. Здесь никто не заставляет тебя становиться лучше соседа по коврику. Никто не требует рекордов. Нет соревнования, нет гонки за результатом. Йога вообще не про победу над кем-то, она про знакомство с собой.

За два года практики я заметила, что стала внимательнее к себе. Научилась чувствовать дыхание. Раньше вообще не задумывалась о том, как дышу. А ведь дыхание напрямую связано с нашим состоянием.

Если человек постоянно находится в напряжении, дыхание становится поверхностным. Поднимаются плечи, зажимается шея, тело словно готовится к опасности. Посмотрите на себя в зеркало, посмотрите вокруг — как много зажатых людей! Йога учит обратному — замедляться, удлинять вдох и выдох, успокаивать нервную систему.

Для меня был важен не только формат практики. Был важен человек-проводник. Тот, рядом с кем спокойно, кто не давит, не заставляет соответствовать чужим ожиданиям, не учит «правильно жить», а просто сам живёт с благодарностью миру, открытостью и внутренним светом.

Мне кажется, в йоге это особенно важно, потому что здесь мы работаем не только с телом. Мы учимся слышать себя, а значит, рядом должен быть человек, которому доверяешь. Так в моей жизни появилась Татьяна Попова, руководитель Центра ментального фитнеса.

Мне близок её подход. Без фанатизма. Без обещаний мгновенного просветления. Без стремления кого-то переделать. Зато с большим уважением к человеку, его возможностям, возрасту, состоянию и настроению. И обязательной благодарностью в конце практики — себе и своему телу, тем, кто рядом, и Вселенной — за все, что есть в нашей жизни.

А потом Татьяна предложила попробовать йогу на сапах. И я согласилась почти сразу, потому что есть люди, которым доверяешь интуитивно.

Йога на сапах оказалась совершенно новым опытом. Самые простые асаны, которые на коврике выполняешь почти автоматически, на воде ощущаются иначе. Сап постоянно движется, и тело начинает работать целиком. Просыпаются глубокие мышцы-стабилизаторы, улучшается баланс, концентрация и координация.

Но самое удивительное — отключается бесконечный внутренний диалог. Невозможно одновременно думать о рабочих проблемах и удерживать баланс на воде под пение птиц. Ты просто находишься здесь и сейчас: свежий ветер, вода, солнце, дыхание. И именно в этот момент понимаешь, насколько редко в обычной жизни мы бываем по-настоящему в настоящем.

Йога изменила мое отношение к собственному телу. Я стала замечать симметрию и баланс. Если долго сижу в одной позе, меняю положение. Если делаю скрутку в одну сторону, обязательно выполняю ее и в другую. Если кладу ногу на ногу, меняю ноги местами. Кажется мелочью, но именно из таких мелочей и складывается ощущение комфорта в собственном теле.

Еще один неожиданный бонус йоги — тренировка мозга. Когда осваиваешь балансы на одной ноге или руках, работают не только мышцы.

Мозг получает новую сложную задачу. Ему приходится постоянно обрабатывать информацию о положении тела в пространстве, координировать движения, удерживать внимание.

И современные исследования показывают, что подобные практики помогают поддерживать когнитивные функции, улучшают концентрацию, пространственное мышление и способность к обучению. По сути, каждая попытка удержать баланс становится тренировкой не только для тела, но и для мозга.

Именно такой подход к здоровью сегодня лежит в основе национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Его задача — не просто увеличить количество прожитых лет, а помочь людям сохранить активность, самостоятельность, ясность ума и интерес к жизни в любом возрасте.

А еще йога помогает справляться со стрессом. Мы живем в эпоху бесконечного потока информации. Новости, сообщения, рабочие задачи, тревоги... Голова редко остается в тишине. На коврике происходит удивительная вещь: мысли постепенно замедляются и перестают управлять тобой.

Пожалуй, именно это стало для меня главным открытием.

Йога не делает жизнь идеальной. Она не отменяет проблемы и не обещает вечного счастья. Но она дает опору. Ту самую внутреннюю устойчивость, которая помогает проходить через сложные периоды спокойнее и увереннее.

Есть еще одна вещь, о которой редко говорят, когда рассказывают про йогу. Это люди. За два года практики я встретила здесь очень разных мужчин и женщин. Руководителей и врачей, предпринимателей и педагогов, молодых ребят и тех, кто пришел в йогу после 50 лет. Они разные по характеру, возрасту, профессии, жизненному опыту.

Но есть кое-что общее: какой-то редкий сегодня внутренний свет, уважение к себе и другим, отсутствие желания кого-то оценивать и поучать или соревноваться. В мире, где нас постоянно сравнивают друг с другом, это ощущается почти роскошью.

Именно эта атмосфера доброжелательности и принятия становится для многих не менее важной частью йоги, чем сами асаны.

Хорошая новость в том, что попробовать йогу может любой желающий. Прямо завтра. И бесплатно!

Все лето в Центральном парке имени Белоусова проходят бесплатные занятия на открытом воздухе. Практики рассчитаны на людей любого возраста и уровня подготовки, неважно, занимались вы раньше или только собираетесь сделать первый шаг.

Нужна только удобная одежда, коврик и желание попробовать.

Занятия проходят четыре раза в неделю.

По вторникам и субботам в 9.00 социальный проект «Йога в парках» проводит руководитель Центра ментального фитнеса Татьяна Попова. Место встречи — площадка в соснах напротив спорткомплекса «Динамо».

По четвергам и воскресеньям в 9.00 занятия проводят преподаватели центра «Своя йога».

По воскресеньям в 12.00 проходят практики сообщества «Йога-Тула» в зоне релакса парка.

А 27 июня в Центральном парке состоится большой фестиваль, посвященный Международному дню йоги. Организаторы — Татьяна Попова и Центр ментального фитнеса. Гостей ждут открытые практики, мастер-классы, ярмарка, лекции, знакомства с различными направлениями йоги и общение с единомышленниками. Все активности бесплатны.

P. S. За два года я поняла простую вещь: йога — это не про умение стоять на голове, хотя я этому научилась. Это про умение стоять на своих ногах. Спокойно. Уверенно. С интересом к жизни. А хороший проводник помогает пройти этот путь легко и с удовольствием.