Не забыли ли вы случайно, что есть такая вкуснятина — на грани ПП и десерта, — в которой польза творога сочетается со сладостью, да так, что оторваться невозможно? Если вдруг забыли, мы напоминаем!

В этот раз мы дегустируем творожные массы с изюмом. Взяли продукты с разной жирностью, чтобы сравнить и понять, не теряет ли блюдо во вкусе и можно ли выбрать десерт без вреда для фигуры. Как обычно, отправились в магазины и купили продукты пяти торговых марок:

«Ростагроэкспорт»,

Globus,

«Лебедянь»,

«Тульская»,

«РостАгроКомплекс».

«Ростагроэкспорт»

Изготовитель: ООО «РостАгроКомплекс», Московская обл., дер. Петушки.

Цена: 94,99 руб.

Вес: 180 г.

Состав: творог, сахар, масло сливочное, изюм, ароматизатор «Ванилин».

Массовая доля жира — 23%.

Это классическая версия творожной массы. Жирная, со сливочным маслом. Изюма много, масса нежная, хорошо пробита. По консистенции похожа на крем. Очень сливочная. Из-за этого плохо держит форму и так же получается на фото. Но ведь этот продукт придумали не для фотосессий?

У этой творожной массы единственный недостаток: она очень сладкая. Полакомиться можно всего лишь несколькими ложками, от большего количества вас может настигнуть углеводная кома. Ну… если вы, конечно, не заядлый сладкоежка.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

Globus

Изготовитель: ООО «Сыркофф», Москва.

Цена: 109,99 руб.

Вес: 180 г.

Состав: творог, сахар, масло сливочное, изюм.

Массовая доля жира — 20%.

Эта масса выглядит эстетичнее. Но в остальном она сильно уступает. Изюма почти нет, в послевкусии ощущение какого-то странного жира. И самое важное — химический привкус. От упаковки или чего-то еще, но он ощущается очень ярко.

Возможно, нам не повезло с конкретным продуктом, но баллы мы снизим.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

«Лебедянь»

Изготовитель: ООО «Лебедяньмолоко», Липецкая область, г. Лебедянь.

Цена: 109,99 руб.

Вес: 180 г.

Состав: творог обезжиренный, сахар, изюм, ароматизатор идентичный натуральному «Ванилин».

Обезжиренная.

В отличие от предыдущих, эта масса белая и рыхлая. Но она и заявлена как особенная, потому что обезжиренная. А значит, в составе никакого масла.

«Что за творожная масса?» — скажете вы. Но мы специально выбрали два бренда, которые предлагают продукцию с низким содержанием жира. Для тех, кто следит за КБЖУ.

Творога достаточно много. Сахара мало. На вкус это просто сладковатый творог с изюмом. Может, диетическая творожная масса не бывает очень вкусной?

Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.

«Тульская»

Изготовитель: АО «Тульский молочный комбинат», г. Тула.

Цена: 103,99 руб.

Вес: 180 г.

Состав: творог, виноград сушеный, ароматизатор «Ванилин».

Массовая доля жира — 8%.

Мы спрашивали, может ли быть диетическая творожная масса вкусной. Теперь знаем, что да. Эта нам понравилась. Вкус отличается от тех вариантов, в которых есть сливочное масло, но это тоже вкусно.

Хороший творог, изюма не очень много, но он есть. Без лишних привкусов.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

«РостАгроКомплекс»

Изготовитель: ООО «РостАгроКомплекс», Московская обл., дер. Петушки.

Цена: 113,99 руб.

Вес: 100 г.

Состав: творог, сахар, масло сливочное, изюм, экстракт ванили.

Массовая доля жира — 23%.

Самая миниатюрная масса. Вкусная. Сливочная, хорошо пробита. Довольно сладкая, но сахара меньше, чем в первой.

Это полноценный десерт. И среди сладких вариантов эта понравилась нам больше всего. А еще эта масса — единственная, где есть настоящий экстракт ванили, а не ароматизатор.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Самый дешевый продукт — «Ростагроэкспорт» (94,99 руб. за 180 г).

Самый дорогой продукт — «РостАгроКомплекс» (113,99 за 100 г).

Самые вкусные продукты, по мнению редакции Myslo, — «РостАгроКомплекс» и «Тульская».