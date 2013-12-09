Снежная королева
Детям эта история, согласитесь, вполне знакома: приходит к ним однажды вечером… волшебник и начинает рассказывать сказку. Да не простую сказку, а знаменитую «Снежную Королеву»
Действующие лица и исполнители:
Сказочник, Ворон, Разбойник — Олег Спиренков, Сергей Буряков
Кай, Принц, Олень — Андрей Абрамов, Алексей Лаврухин
Герда — Ирина Атлашкина
Бабушка, Цветочница, Ворона, Разбойница, Лапландка — Татьяна Кондаева, Екатерина Прокопьева
Снежная Королева, Принцесса, Маленькая разбойница — Любовь Пахомова
Режиссёр-постановщик Олег Трусов
Сценография, куклы — Надежда Ванина
Музыка — Игорь Гайденко
Художник по костюмам — Лариса Кузьмина
Художник по свету — Дмитрий Алешин
Продолжительность спектакля — 1ч. 10мин.