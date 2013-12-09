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Снежная королева

Снежная королева

Детям эта история, согласитесь, вполне знакома: приходит к ним однажды вечером… волшебник и начинает рассказывать сказку. Да не простую сказку, а знаменитую «Снежную Королеву» Х. К. Андерсена. И не просто рассказывать, а играть с ребятишками в куклы. И вот уже кукла Герда устремляется в трудный путь на поиски украденного Снежной Королевой Кая, а кукла Маленькая разбойница обнаруживает вовсе не кукольное, а настоящее, доброе сердце, способное понять чужую печаль и помочь в беде. Принц и принцесса, умный Ворон — все стремятся утешить самоотверженную девочку. И так заражает зрителей эта доброта, что в конце спектакля они готовы простить самую злую хозяйку ледяных чертогов.

Действующие лица и исполнители:
Сказочник, Ворон, Разбойник — Олег Спиренков, Сергей Буряков
Кай, Принц, Олень — Андрей Абрамов, Алексей Лаврухин
Герда — Ирина Атлашкина
Бабушка, Цветочница, Ворона, Разбойница, Лапландка — Татьяна Кондаева, Екатерина Прокопьева
Снежная Королева, Принцесса, Маленькая разбойница — Любовь Пахомова
Режиссёр-постановщик Олег Трусов
Сценография, куклы — Надежда Ванина
Музыка — Игорь Гайденко
Художник по костюмам — Лариса Кузьмина
Художник по свету — Дмитрий Алешин

Продолжительность спектакля — 1ч. 10мин.

Где и когда?
Тульский Государственный Театр Кукол
Тульский Государственный Театр Кукол
Тула, улица Советская, 62
30 декабря 2016, пятница
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