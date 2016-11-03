Вениамин Найман, Сергей Уткин представляют мюзикл для детей и взрослых.

Режиссер-постановщик: Вениамин Найман.

Художник-постановщик: Ирина Блохина.

Композитор: Сергей Уткин.

Художник по костюмам: Елена Погожева.

Балетмейстер: Валерий Сухов.

В новогодние праздники все ждут чуда: дети, родители, бабушки, дедушки! Да как и не ждать, когда в эти чудесные дни приходят и Рождество Христово и Новый год, и Святки — сбываются все самые заветные мечты!

Девочка Маша живет в самом-самом высоком доме на самом высоком этаже, ей даже иногда кажется, что она живет на облаках. Папа и мама у Маши всегда заняты. А ей очень хочется, чтобы в праздник вся семья была вместе, мерцала бы огнями елка, и было бы так хорошо!

Вдруг! Все замечательное происходит вдруг! Появляется крестная Маши Ангелина Ильинична: и будто бы по мановению волшебной палочки вдруг открывается невидимый мир: маршируют снеговики, зима поет колыбельную и у Маши начинается бал, на который приходят все ее любимые игрушки! Идет снег, падают звезды, а когда звезда падает можно загадать желание — это все знают! И есть среди звезд главная — Звезда Рождества, каждый из людей, как и Маша, мечтает увидеть ее!

«Сказка Рождественской ночи» — это и сон и явь, фантазия, мечта, когда все друг другу улыбаются, радуются, когда всё в мире только — Добро и Любовь!

Действующие лица и исполнители: Марина Анисимова, Антон Архипов, Елена Берестнева, Марина Борисова, Наталия Забарова, Лариса Киеня, Тимур Курбангалеев, Инна Медведева, Сергей Пыжов, Сергей Сергеев, Мария Соловьева, Максим Толстиков, Дмитрий Чепушканов.