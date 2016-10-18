Дед Мороз из Великого Устюга и его друзья Смешарики

В далёких заснеженных лесах Великого Устюга над вековыми соснами возвышается терем узорчатый. И не простой этот терем — здесь живет главный Волшебник страны — Российский Дед Мороз. Здесь он исполняет самые заветные мечты, встречает гостей круглый год и дарит настоящую волшебную сказку.

Добраться до сказки не так уж и просто, именно поэтому Дедушка Мороз путешествует по странам и городам.

«Дом Деда Мороза» (город Великий Устюг) и театр ростовых кукол «Смешарики» приглашают на новое детское новогоднее представление «Дед Мороз и его друзья Смешарики»!

Представление создано на основе и по мотивам популярнейшего мультсериала «Смешарики», который, несомненно, является одним из лидеров рынка мультипликации в России и за её пределами.

В программе принимает участие Российский Дед Мороз из Великого Устюга!

Дедушка Мороз будет ждать вас в тронном зале, чтобы пообщаться с каждым из вас.

Также вашему вниманию будут представлены 4 поучительные истории:

как Крош потерял память

как Нюша на Евровидение собиралась

как Ёжик ремонт делал

как Смешарики Деду Морозу помогали

Из представления, насыщенного музыкой, песнями и всевозможными приключениями наши маленькие зрители узнают всё о настоящей дружбе и окунутся в водоворот приключений вместе со своими любимыми героями — Крошем, Ёжиком, Нюшей, Барашем, Кар-Карычем и, конечно, Дедом Морозом.

Кроме того, каждому зрителю будет вручена «Верительная грамота» о том, что он побывал в выездном «Доме Деда Мороза». Также Вы сможете приобрести уникальные сувениры из Великого Устюга, отправить письмо на «Почту Деда Мороза» и сфотографироваться с героями представления.

Театр имеет лицензию на использование персонажей мультсериала «Смешарики «, а также право на эксклюзивное участие Деда Мороза из Великого Устюга в детской театральной постановке с использованием ростовых кукол.