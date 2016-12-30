Театрализованная тематическая экскурсия «Новогодний вокзал». В ходе тематической экскурсии гости новогодней железнодорожной станции, выглядящей в это время загадочно и слегка волшебно, узнают не только об истории появления станции в городе, о вкладе представителей рода графов Бобринских в создание российских железных дорог, но и познакомятся с корнями некоторых новогодних традиций. У печи, сложенной из изразцов XIX века, узнают о традиции оставлять подарки у носочка. У новогодней ёлки узнают интересные факты о снежинках. Смогут попробовать свои силы в изготовлении этого, простого на первый взгляд, новогоднего украшения. Конечно же, не обойдется без Новогоднего сюрприза от самого деда Мороза: каждый желающий сможет узнать, что ожидает его в новом году, вытащив предсказание из его варежки! В роли экскурсовода выступит путешественница, затерявшаяся во времени, одетая в костюм по моде XIX века. Стоимость участия – 150 руб.

Экскурсия проводится по записи.