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Новогодний вокзал

Новогодний вокзал

Театрализованная тематическая экскурсия «Новогодний вокзал». В ходе тематической экскурсии гости новогодней железнодорожной станции, выглядящей в это время загадочно и слегка волшебно, узнают не только об истории появления станции в городе, о вкладе представителей рода графов Бобринских в создание российских железных дорог, но и познакомятся с корнями некоторых новогодних традиций. У печи, сложенной из изразцов XIX века, узнают о традиции оставлять подарки у носочка. У новогодней ёлки узнают интересные факты о снежинках. Смогут попробовать свои силы в изготовлении этого, простого на первый взгляд, новогоднего украшения. Конечно же, не обойдется без Новогоднего сюрприза от самого деда Мороза: каждый желающий сможет узнать, что ожидает его в новом году, вытащив предсказание из его варежки! В роли экскурсовода выступит путешественница, затерявшаяся во времени, одетая в костюм по моде XIX века. Стоимость участия – 150 руб.

Экскурсия проводится по записи.

Где и когда?
Богородицкий дворец-музей и парк
Богородицкий дворец-музей и парк
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
2 января 2017, понедельник
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3 января 2017, вторник
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4 января 2017, среда
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